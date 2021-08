Imieniny Tymoteusza. Najbliższe wypadają 22.08. Życzenia z okazji imienin dla Tymoteusza

Imię Tymoteusz ma pochodzenie greckie. Imieniny Tymoteusza wypadają 24 stycznia, 26 stycznia, 28 lutego, 6 kwietnia, 3 maja, 21 maja, 10 czerwca, 19 sierpnia, 22 sierpnia, 19 grudnia. x000D x000D Tymoteusz jest osobą inteligentną i pewną siebie. Cechuje go energiczność i dynamiczność. Rozwija wiele swoich pasji i chętnie podróżuje. Jest śmiały i zawsze chętny do nawiązywania nowych kontaktów. Ma duże grono zaufanych znajomych, z którymi lubi spędzać czas. W pracy jest sumienny i szybko wykonuje swoje obowiązki. Jest inteligentny i lubi zdobywać nową wiedzę. Sprawdzi się w pracy w grupie, gdzie będzie mógł rozwinąć się zawodowo.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…