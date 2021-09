Imieniny Wacławy 28.09. Jakie życzenia wybrać dla Wacławy? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Wacława wywodzi się od męskiego imienia Wacław, które ma słowiańskie pochodzenie. Imieniny Wacława wypadają 13 października oraz 28 września. x000D x000D Wacława jest osobą przebojową i spostrzegawczą. Lubi obserwować otoczenie oraz świat wokół siebie. Potrafi wysnuć odpowiednie wnioski i ufa swojej intuicji. Cechuje ją ambitność i energiczność. Jest towarzyska i lubi przebywać wśród swoich znajomych. Zawsze można na nią liczyć i powierzyć jej wiele tajemnic. W pracy jest sumienna i dokłada. Jest chętna do nowych wyzwań i często ma ciekawe pomysły. Świetnie sprawdzi się do pracy w zespole.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Wacławy

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.