Imieniny Waldemara. Najbliższe wypadają 11.12. Życzenia na imieniny dla Waldemara

Imię Waldemar ma pochodzenie staroniemieckie. Imieniny Waldemara wypadają 5 maja oraz 11 listopada. x000D x000D Waldemar jest osobą pomysłową i kreatywną. Lubi zdobywać nową wiedzę i dowiadywać się więcej o świecie i otaczającej go rzeczywistości. Cechuje go ambicja i pewność siebie. Jest towarzyski i lubi otaczać się dużym gronem znajomych. Wśród nich jest wesoły, radosny i serdeczny. Zawsze służy pomocą, dobrą radą i można na niego liczyć w ciężkich sytuacjach. W pracy jest skrupulatny i solidny. Odpowiednio wykonuje powierzone mu obowiązki i ma głowę pełną nowych pomysłów. Woli unikać ryzyka i nie przepada za zmianami. Lepiej pracuje mu się samodzielnie niż w grupie.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!