Imieniny Walentego. Najbliższe wypadają 14.02. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Walentego

Jaki jest Walenty?

Walenty to imię, które pochodzi z języka łacińskiego. Imieniny Walentego obchodzimy 1,7 stycznia, 14 lutego, 16 marca, 2 maja, 16,26 lipca, 2 września, 16, 29 października, 3, 6, 13 listopada, 2, 11, 13, 16 grudnia.

Walenty to mężczyzna bardzo surowy i wymagający, szczególnie wobec innych. Jest również krytyczny, chociaż nie wobec siebie. Swoich błędów nie dostrzega. Bardzo lubi udzielać rad innym i uchodzić za eksperta w wielu dziedzinach. Nie okazuje emocji, gdyż uważa, że są one oznaką słabości. Nie oznacza to, że nie jest dobrym kandydatem na męża. Jednak partnerka powinna być świadoma, że Walenty nie będzie ją zapewniał o swoich uczuciach. Może być jednak pewna, że zależy mu na związku i rodzinie.