Imieniny Wandy 26.01. Oryginalne życzenia imieninowe dla Wandy

Imię Wanda nie ma podanego dokładnego pochodzenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostało wymyślone przez Wincentego Kadłubka, polskiego kronikarza i biskupa krakowskiego. Według jego informacji tak była nazywana legendarna władczynia Krakowa. Imieniny Wandy wypadają 26 stycznia i 23 czerwca. x000D x000D Wanda jest osobą opiekuńczą i życzliwą wobec innych. Lubi otaczać się ludźmi, ponieważ nie lubi samotności. Posiada wiele zainteresowań i pasji, dzięki którym się realizuje. Wyróżnia się poczuciem humoru oraz nie da się przy niej nudzić, dlatego otacza ją grono sprawdzonych przyjaciół. Jednak Wanda nie lubi dzielić się swoimi problemami i woli je samodzielnie rozwiązywać. Jest osobą słowną, jeśli coś obieca to z pewnością wywiąże się z danego słowa. W pracy wykazuje się sprytem i spostrzegawczością. Nie ma problemu ze stresem i bardzo szybko uczy się nowych rzeczy. Ma świadomość swoim mocnych i słabych stron, nad którymi nieustannie pracuje.

Wyślij Wandzie radosne życzenia na imieniny

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.