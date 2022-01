Imieniny Weroniki 13.01. Życzenia imieninowe dla Weroniki

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest osoba o imieniu Weronika?

Weronika to imię pochodzenia greckiego lub bizantyjskiego. Imieniny Weroniki obchodzimy 13 stycznia, 4 lutego, 17 maja, 9, 12 lipca.

Weronika w życiu wiele osiąga. Wszystkim się wydaje, że przychodzi jej to z łatwością, jednak to tylko pozory. Weronika wkłada mnóstwo pracy i daje z siebie wszystko ponad możliwości, żeby zdobyć konkretne rezultaty. To kobieta zdyscyplinowana, zorganizowana i zdeterminowana. Do tego obdarzona jest wieloma talentami. Dzięki niezwykle silnego charakterowi i wytrwałości może wiele osiągnąć w sporcie. Weronika wiele również poświęca życiu rodzinnemu. W życiu kieruje się zasadą, że należy czerpać przyjemność. Nie traktuje dbania o rodzinę i dom, jak obowiązku. W związku z mężczyzną stawia na zmysłowość i namiętność.