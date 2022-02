Imieniny Weroniki 4.02. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Weronice?

Weronika w życiu wiele osiąga. Wszystkim się wydaje, że przychodzi jej to z łatwością, jednak to tylko pozory. Weronika wkłada mnóstwo pracy i daje z siebie wszystko ponad możliwości, żeby zdobyć konkretne rezultaty. To kobieta zdyscyplinowana, zorganizowana i zdeterminowana. Do tego obdarzona jest wieloma talentami. Dzięki niezwykle silnego charakterowi i wytrwałości może wiele osiągnąć w sporcie. Weronika wiele również poświęca życiu rodzinnemu. W życiu kieruje się zasadą, że należy czerpać przyjemność. Nie traktuje dbania o rodzinę i dom, jak obowiązku. W związku z mężczyzną stawia na zmysłowość i namiętność.

Wyślij Weronice radosne życzenia na imieniny

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.