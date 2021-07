Imieniny Weroniki 9.07. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Weronice?

Weronika w życiu wiele osiąga. Wszystkim się wydaje, że przychodzi jej to z łatwością, jednak to tylko pozory. Weronika wkłada mnóstwo pracy i daje z siebie wszystko ponad możliwości, żeby zdobyć konkretne rezultaty. To kobieta zdyscyplinowana, zorganizowana i zdeterminowana. Do tego obdarzona jest wieloma talentami. Dzięki niezwykle silnego charakterowi i wytrwałości może wiele osiągnąć w sporcie. Weronika wiele również poświęca życiu rodzinnemu. W życiu kieruje się zasadą, że należy czerpać przyjemność. Nie traktuje dbania o rodzinę i dom, jak obowiązku. W związku z mężczyzną stawia na zmysłowość i namiętność.

Weronika to imię pochodzenia greckiego lub bizantyjskiego. Imieniny Weroniki obchodzimy 13 stycznia, 4 lutego, 17 maja, 9, 12 lipca.

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!