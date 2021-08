Imieniny Wiery 1.08. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Wiery?

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Wiery

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!