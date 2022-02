Imieniny Wiktora. Najbliższe wypadają 22.02. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Wiktora

Imię Wiktor ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Wiktora wypadają 22 stycznia, 25 lutego, 6, 29 marca, 12 kwietnia, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 25, 28 maja, 21, 28 lipca, 23, 26 sierpnia, 1, 16, 30 września, 10, 17, 18 października, 2, 8, 18 listopada, 2, 15, 18, 23 grudnia. x000D x000D Wiktor jest osobą błyskotliwą i ambitną. Jego życie jest poukładane na wszystkich płaszczyznach. Cechuje go sumienność i dokładność. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Znajomi cenią go za poczucie humoru i ciekawe rozmowy. Nie lubi otrzymywać rad od innych i rzadko zwierza się ze swoich problemów. W pracy jest skrupulatny i nigdzie się nie spieszy. Lubi podejmować się nowych zadań i wyzwań. Pasuje mu praca w grupie, w której dzieli się swoją wiedzą.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.