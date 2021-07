Imieniny Wiktora. Najbliższe wypadają 28.07. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Wiktora

Polski Gucci wraca! Gabriel Seweryn ponownie w hicie TTV "Królowe życia"? ZDJĘCIA [27.07.2021]

Polski Gucci powraca na szklany ekran. Gabriel Seweryn, bo to o nim mowa, powróci do telewizyjnego hitu TTV "Królowe życia". Wcześniej projektant mody w show TTV pojawiał się z Rafałem Grabiasem, a duet cieszył się niezwykłą sympatią telewidzów. Po rocznej przerwie Gabriel Seweryn ma wrócić do programu. Kto pojawi się u jego boku? Zobacz w galerii zdjęć, jak prezentuje się gwiazda mody.