Imieniny Wiktora. Najbliższe wypadają 30.09. Wierszyki imieninowe dla Wiktora

Imię Wiktor ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Wiktora wypadają 22 stycznia, 25 lutego, 6, 29 marca, 12 kwietnia, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 25, 28 maja, 21, 28 lipca, 23, 26 sierpnia, 1, 16, 30 września, 10, 17, 18 października, 2, 8, 18 listopada, 2, 15, 18, 23 grudnia. x000D x000D Wiktor jest osobą błyskotliwą i ambitną. Jego życie jest poukładane na wszystkich płaszczyznach. Cechuje go sumienność i dokładność. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Znajomi cenią go za poczucie humoru i ciekawe rozmowy. Nie lubi otrzymywać rad od innych i rzadko zwierza się ze swoich problemów. W pracy jest skrupulatny i nigdzie się nie spieszy. Lubi podejmować się nowych zadań i wyzwań. Pasuje mu praca w grupie, w której dzieli się swoją wiedzą.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.