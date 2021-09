Imieniny Wiktora. Najbliższe wypadają 30.09. Życzenia na imieniny dla Wiktora

Imię Wiktor ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Wiktora wypadają 22 stycznia, 25 lutego, 6, 29 marca, 12 kwietnia, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 25, 28 maja, 21, 28 lipca, 23, 26 sierpnia, 1, 16, 30 września, 10, 17, 18 października, 2, 8, 18 listopada, 2, 15, 18, 23 grudnia. x000D x000D Wiktor jest osobą błyskotliwą i ambitną. Jego życie jest poukładane na wszystkich płaszczyznach. Cechuje go sumienność i dokładność. Jest towarzyski i lubi spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Znajomi cenią go za poczucie humoru i ciekawe rozmowy. Nie lubi otrzymywać rad od innych i rzadko zwierza się ze swoich problemów. W pracy jest skrupulatny i nigdzie się nie spieszy. Lubi podejmować się nowych zadań i wyzwań. Pasuje mu praca w grupie, w której dzieli się swoją wiedzą.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.