Imieniny Wiktorii 23.12. Jakie życzenia wybrać dla Wiktorii? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imieniny Wiktorii - jakie cechy przypisywane są osobie o tym imieniu?

Imię Wiktoria to żeńska forma imienia Wiktor. Imieniny Wiktorii obchodzi się 18 stycznia, 1 lutego, 20 maja, 21 sierpnia, 26 września, 15 listopada, 23 grudnia.

Wiktoria do życia podchodzi poważnie i odpowiedzialnie. Czasem wydaje się zagubiona, ale zawsze wychodzi obronną ręką. Ma dosyć męski sposób myślenia. Nie jest marzycielką, lecz stawia na racjonalizm. Fascynuje ją nauka i jest wszechstronnie uzdolniona. Bardzo wytrwale dąży do celu. Wiktoria w miłości jest równie stateczna i racjonalna, jak w pracy. Sprawia wrażenie wręcz oschłej i obojętnej. Jednak to tylko pozory. Wiktoria potrzebuje ciepła i wsparcia. Nie potrzebuje jednak okazywania sobie uczuć, szczególnie publicznie.