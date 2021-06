Imieniny Witolda. Najbliższe wypadają 15.06. Najpiękniejsze wierszyki imieninowe dla Witolda

Witold jest niezależnym mężczyzną, jednak ceniącym sobie opinie innych ludzi. Ciężko znosi krytykę i wszelkie porażki. Jest małomówny, ale gdy się odezwie, to tylko z sensem. Nie lubi rozmawiać o bzdurach. Liczą się dla niego wyższe ideały i cele. Jest mężczyzną z charyzmą i potrafi pociągnąć za sobą tłumy. Jest lubiany w towarzystwie, choć dla wszystkich wydaje się być zagadkowy. Niewiele mówi o sobie, przez co jest bardzo tajemniczy, a to przyciąga do niego kobiety.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.