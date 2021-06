Imieniny Władysława. Najbliższe wypadają 30.06. Życzenia imieninowe dla Władysława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Władysław?

Imię Władysław jest pochodzenia słowiańskiego, które wcześniej było zapisywane inaczej - Włodzisław. Jest połączeniem słów włodzi, czyli władza i slaw, określającego osobę, która zawładnęła sławą. Imieniny Władysława wypadają 2, 3 kwietnia, 4 maja, 12, 27, 29, 30 czerwca, 25 września i 22 października. x000D

x000D

Władysław jest osobą, która lubi przewodzić w grupie. Cechuje go charyzmatyczność, która przyciąga ludzi. Jest ambitnym człowiekiem, który ma swoje cele w życiu. Jest pewny siebie, ale również umie przyznać się do popełnionego błędu i przyjąć krytykę z pokorą. Bardzo lubi pomagać innym, ale jest skrytym człowiekiem. Ufa ludziom aż za bardzo, dlatego nie widzi złych intencji innych. Władysław jest szczery i umie zrozumieć problemy innych. W pracy jest bardzo ambitny i waleczny. Bardzo pomaga mu pewność siebie i odwaga do podejmowania nowych wyzwań. Ma swój cel w życiu, do którego dąży zgodnie ze swoimi ideałami.