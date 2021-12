Imieniny Żanety 27.12. Oryginalne życzenia imieninowe dla Żanety

Imię Żaneta ma pochodzenie francuskie. Imieniny Żanety wypadają 4 lutego, 30 maja oraz 27 grudnia. x000D x000D Żaneta jest osobą przebojową i energiczną. Nie lubi stać w miejscu. Jest chętna do zmian i umie odnaleźć się w wielu sytuacjach. Cechuje ją samodzielność i dynamiczność w działaniu. Jest otwarta na nowe znajomości i ma wielu przyjaciół. Jest zawsze chętna do pomocy, ale nie lubi, kiedy udziela jej się rad. Potrafi być również skryta i niechętnie opowiada o swoich problemach i rozterkach. W pracy jest energiczna i szybko wykonuje swoje obowiązki zawodowe. Ma wiele oryginalnych pomysłów, które z przyjemnością realizuje. Jest pracowita i chętnie podejmuje się nowych wyzwań i projektów. Sprawdzi się doskonale jako przywódczyni zespołu.

Wyślij Żanecie radosne życzenia na imieniny

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.