Imieniny Zbigniewa. Najbliższe wypadają 17.02. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Zbigniewa

Jaki jest Zbigniew?

Imię Zbigniew jest pochodzenia starosłowiańskiego. Imieniny Zbigniewa wypadają 31 stycznia, 17 lutego, 16, 17 marca, 1 kwietnia oraz 25 sierpnia. x000D

Zbigniew jest osobą pewną siebie, która podejmuje ryzyko, aby osiągnąć wymarzony sukces. Cechuje go pracowitość i inteligencja. Umie przyznać się do błędu oraz porażki, a później wyciąga z nich lekcje na przyszłość. Nie jest typem samotnika, woli towarzystwo swoich bliskich znajomych. Wśród przyjaciół jest wesoły i radosny. Stroni od kłamstwa, które czuje na kilometr. Obserwuje zachowanie ludzi i często ich ocenia. W pracy woli zadania specjalne, ponieważ codzienne obowiązki go nudzą i przytłaczają. Zbigniew jest urodzonym przedsiębiorcą, którego cechuje zaradność i pewność siebie.