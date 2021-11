Imieniny Zdzisława. Najbliższe wypadają 28.11. Wiersze imieninowe dla Zdzisława

Dla Zdzisława najważniejsza jest rodzina. Nie pnie się po szczeblach kariery, nie potrzebuje mnóstwa przyjaciół, do szczęścia wystarczy mu kochająca żona i dzieci. Pracę wybiera więc taką, która przede wszystkim zapewni mu stabilizację i będzie dobrze płatna. Wybiera spokojne zawody, w których nie musi podejmować ryzyka. Nie wychyla się, ale też nie jest leniwy. Nie jest typem karierowicza i nie w głowie mu praca po godzinach. Problemów z pracy nie przynosi do domu. Dom jest dla niego azylem. Nie potrzebuje wyjazdów, żeby odpocząć. Partnerkę, którą wybierze będzie miała ciepły charakter i będzie lubiła dbać o dom i o męża. Zdzisław lubi wieść spokojne i szczęśliwe życie. Skupia się na wychowaniu swoich dzieci na porządnych obywateli. Poświęca im dużo czasu. Nigdy nie zapomina o tym, żeby dbać o swoją żonę i od czasu do czasu lubi ją rozpieszczać i zabrać ją na romantyczną kolację, aby odwdzięczyć się za jej dobre serce.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.