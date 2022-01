Imieniny Zdzisława. Najbliższe wypadają 29.01. Wierszyki z okazji imienin dla Zdzisława

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Zdzisław?

Zdzisław to imię staropolskie. Oznacza tego, który pragnie sławy. Zdzisław imieniny obchodzi 29 stycznia, 22 marca, 23 lipca, 28 listopada, 16 grudnia.

Dla Zdzisława najważniejsza jest rodzina. Nie pnie się po szczeblach kariery, nie potrzebuje mnóstwa przyjaciół, do szczęścia wystarczy mu kochająca żona i dzieci. Pracę wybiera więc taką, która przede wszystkim zapewni mu stabilizację i będzie dobrze płatna. Wybiera spokojne zawody, w których nie musi podejmować ryzyka. Nie wychyla się, ale też nie jest leniwy. Nie jest typem karierowicza i nie w głowie mu praca po godzinach. Problemów z pracy nie przynosi do domu. Dom jest dla niego azylem. Nie potrzebuje wyjazdów, żeby odpocząć. Partnerkę, którą wybierze będzie miała ciepły charakter i będzie lubiła dbać o dom i o męża. Zdzisław lubi wieść spokojne i szczęśliwe życie. Skupia się na wychowaniu swoich dzieci na porządnych obywateli. Poświęca im dużo czasu. Nigdy nie zapomina o tym, żeby dbać o swoją żonę i od czasu do czasu lubi ją rozpieszczać i zabrać ją na romantyczną kolację, aby odwdzięczyć się za jej dobre serce.