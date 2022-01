Imieniny Zdzisława. Najbliższe wypadają 29.01. Życzenia imieninowe dla Zdzisława

Dla Zdzisława najważniejsza jest rodzina. Nie pnie się po szczeblach kariery, nie potrzebuje mnóstwa przyjaciół, do szczęścia wystarczy mu kochająca żona i dzieci. Pracę wybiera więc taką, która przede wszystkim zapewni mu stabilizację i będzie dobrze płatna. Wybiera spokojne zawody, w których nie musi podejmować ryzyka. Nie wychyla się, ale też nie jest leniwy. Nie jest typem karierowicza i nie w głowie mu praca po godzinach. Problemów z pracy nie przynosi do domu. Dom jest dla niego azylem. Nie potrzebuje wyjazdów, żeby odpocząć. Partnerkę, którą wybierze będzie miała ciepły charakter i będzie lubiła dbać o dom i o męża. Zdzisław lubi wieść spokojne i szczęśliwe życie. Skupia się na wychowaniu swoich dzieci na porządnych obywateli. Poświęca im dużo czasu. Nigdy nie zapomina o tym, żeby dbać o swoją żonę i od czasu do czasu lubi ją rozpieszczać i zabrać ją na romantyczną kolację, aby odwdzięczyć się za jej dobre serce.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.