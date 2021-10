Imieniny Zenobii 30.10. Jakie życzenia imieninowe dla Zenobii?

Imię Zenobia jest pochodzenia greckiego oraz wywodzi się od męskiego imienia Zenobiusz. Imieniny Zenobii wypadają 20 lutego, 30 października oraz 24 grudnia. x000D x000D Zenobia jest osobą energiczną i zdecydowaną. Ma swój cel, do którego dąży bez względu na wszystko. Cechuje ją pewność siebie i niezależność. Ma swoje zdanie na wiele tematów. Jest towarzyska i ma duże grono zaufanych przyjaciół. Bardzo lubi pomagać innym i zawsze można na nią liczyć w trudnych chwilach. W pracy jest sumienna i niezależna. Podejmuje własne decyzje, które nie zawsze wychodzą jej na dobre. Jest uparta i chętnie podejmuje się nowych wyzwań. W zespole sprawdzi się jako przywódczyni.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.