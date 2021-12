Imieniny Zenona. Najbliższe wypadają 22.12. Życzenia na imieniny dla Zenona

Imię Zenon jest pochodzenia greckiego i powstało jako skrócona forma imion greckich Zenodoros i Zenodotos. Imieniny Zenona wypadają 29 stycznia, 14 lutego, 29 marca, 12 kwietnia, 23 czerwca, 9 lipca, 3 września, 8 października oraz 6 grudnia. x000D x000D Zenon jest człowiekiem spokojnym, który nigdzie się nie spieszy. Lubi mieć wszystko poukładane i jest w tym drobiazgowy. Nie przepada za ryzykiem, woli uporządkowanie. Stawia na rozwój siebie i filozoficzne przemyślenia. Zenon jest człowiekiem skrytym, któremu trudno otworzyć się na nowe znajomości. Jednakże przy bliższym poznaniu wyróżnia się poczuciem humoru i serdecznością. Lubi pomagać swoim znajomym, spędzać z nimi czas i przewodzić grupie. Jest to osoba inteligentna, która nie przejmuje się podstawowymi obowiązkami. Woli skupiać się na ważniejszych sprawach. W pracy ciężko mu iść na kompromis i woli przeforsować swoje zdanie.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od dziewczyny,

Abyś myślał o niej w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłeś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miły,

Moc całusów tkliwych ślę!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.