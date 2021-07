Imieniny Zenona. Najbliższe wypadają 9.07. Życzenia i wiersze na imieniny dla Zenona

Imię Zenon jest pochodzenia greckiego i powstało jako skrócona forma imion greckich Zenodoros i Zenodotos. Imieniny Zenona wypadają 29 stycznia, 14 lutego, 29 marca, 12 kwietnia, 23 czerwca, 9 lipca, 3 września, 8 października oraz 6 grudnia. x000D x000D Zenon jest człowiekiem spokojnym, który nigdzie się nie spieszy. Lubi mieć wszystko poukładane i jest w tym drobiazgowy. Nie przepada za ryzykiem, woli uporządkowanie. Stawia na rozwój siebie i filozoficzne przemyślenia. Zenon jest człowiekiem skrytym, któremu trudno otworzyć się na nowe znajomości. Jednakże przy bliższym poznaniu wyróżnia się poczuciem humoru i serdecznością. Lubi pomagać swoim znajomym, spędzać z nimi czas i przewodzić grupie. Jest to osoba inteligentna, która nie przejmuje się podstawowymi obowiązkami. Woli skupiać się na ważniejszych sprawach. W pracy ciężko mu iść na kompromis i woli przeforsować swoje zdanie.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...