Imieniny Zofii 30.09. Jakie życzenia wybrać dla Zofii? Życzenia imieninowe idealne na sms

Zofia jest kobietą, która cechuje się zaradnością, rozsądkiem i pracowitością. Bardzo elokwentna i energiczna oraz pozytywnie nastawiona do życia. Zwykle w grupie uznawana jest za przywódcę. Chętnie niesie pomoc, ale nie lubi się wtrącać w cudze sprawy. Przez mężczyzn uznawana jest za kobietę bardzo pociągającą i tajemniczą. To prawdziwa łamaczka męskich serc. Sama łatwo się zakochuje i całkowicie poświęca związkowi. Wtedy zdarza jej się narzucać partnerowi. Jednak jej oddanie i miłość są zwykle doceniane przez wybranka. Kariera zawodowa nie sprawia jej żadnych kłopotów. Jest bardzo pracowita i zaradna. Bez problemu rozwiązuje pojawiające się problemy. Najbardziej lubi pracować z ludźmi. Świetnie sprawdzi się jako lekarz, pedagog oraz handlowiec.

Wyślij Zofii oryginalne życzenia na imieniny

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.