Imieniny Zuzanny 18.01. Jakie życzenia złożyć Zuzannie?

Zuzanna działa pod wpływem impulsu. Najpierw działa, później myśli. Często wpada przez to w kłopoty, chociaż dzięki takiej postawie może również bardzo szybko pokonywać napotkane przeszkody. Nie znosi rutyny i musi stale być w ruchu. Zuzanna w związkach jest wrażliwą i subtelną kobietą, chociaż życie u jej boku jest pełne przygód i nigdy nie można się z nią nudzić. Zuzanna wybiera mężczyzn, którzy są w stanie zapewnić jej życie na godnym poziomie. Nie jest jednak kobietą, która pragnie tylko brać. Kiedy już się z kimś zwiąże wkłada w związek całe swoje serce. Jest oddaną i kochającą żoną oraz matką. Nie brakuje jej zainteresowania mężczyzn. Jest tajemnicza, subtelna, szalona i bardzo kobieca. Wybiera zawody, które są związane z częstymi zmianami, ruchem i potrzebą szybkiego reagowania. Świetnie sprawdzi się jako stewardessa.

Zuzanna to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa, które oznacza lilia. Zuzanna imieniny obchodzi 1, 17, 18 lutego, 24 maja, 6 lipca, 11 sierpnia, 20 września, 11 października.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.