Instagram Ani Lewandowskiej. Co słychać u Ani?

Ania Lewandowska to znana polska sportsmenka, z licznymi osiągnięciami w karate. Ania to niewątpliwie osobowość medialna, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i poprawne odżywanie. Na swoim Instagramowym profilu Ania dzieli się poradami i ważnymi chwilami swojego życia. Sprawdź, czy nie wrzuciła nowej fotki.

Halo, FIGHTERKI?!🔥 25 😇 dzień wyzwania! Do końca zostało już tylko kilka dni…

Co robimy dalej?💪

Ja czuję lekki niedosyt… 🙈

Piszcie w komentarzu co dalej:

➡️ przedłużamy!😎

➡️ wprowadzamy regularne LIVE’y💪

➡️ regenerujemy się do samego lata☀️

Hello, #FIGHTERS ?!🔥 Challenge day 24! There are only a few days left until the end of our challenge ... What are we doing next?💪 Let me know in the comment:

➡️ we are extending the #challenge!

➡️ we are introducing regular LIVEs

➡️ we are #resting until the #summer

#annalewandowska

#fightersummerchallenge

#codalej

#trening

#training 🔷 Zdjęcie 2

W zdrowym ciele, zdrowy duch!💪

Jak wiecie, już od wielu lat wyznaję tę prostą, ale jakże ważną, zasadę! Uważam, że dbanie o nasze zdrowie to długi proces, na który składa się mnóstwo małych elementów ☺️

Dzisiaj przedstawiam Wam suplement Detox od @levannsupplements

Jego naturalne, roślinne składniki wspierają procesy zachodzące w naszych ciałach! W ten sposób chronią nas przed wpływem wielu szkodliwych substancji, które często gromadzą się w naszych organizmach 🌱🍈

Próbowaliście już? 🤔

#Healthybody, #healthymind 💪🏻 As you know, I have been following this #simple but very #important principle for many years! I believe that taking care of our #health is a long process that consists of a lot of small elements ☺️ Today I would like to share with you #Detox #supplement from @levannsupplements

Its natural, plant based ingredients are supporting the processes taking place in our bodies! This way, they protect us from the influence of many harmful substances that often accumulate in our bodies 🌱🍈

Check it out!

#annalewandowska

#robertlewandowski

#RAL

@_rl9

#levann 🔷 Zdjęcie 3

W planach było zdjęcie z dziećmi, ale jedno śpi, a drugie woli bawić się z koleżankami...🙈😂

Wszystkim Dzieciom, by nigdy nie przestały marzyć!🌃

Wszystkim Dorosłym, by nigdy nie przestali być dziećmi 🥰

PS. Wiecie, że obecność dzieci wywołuje w dorosłych wiele zachowań prospołecznych? Najczęściej dzielenia się lub obdarowywania innych👌 🎁

I had a plan to take a #photo with my #kids, but one is sleeping and the other one prefers #toplay with #friends..🙈

To all children! #Kids,never stop dreaming!🌃To all adults, never stop being a child 🥰

PS. Did you know that the presence of #children causes a lot of pro-social behavior in #adults? Most often, #sharing or #giving to others👌🎁

#annalewandowska

#dziendziecka

#familyfirst

#momoftwo 🔷 Zdjęcie 4

Wczoraj odbyła się premiera filmu „Położna” w reżyserii mojej Mamy - Marii Stachurskiej o historii Stanisławy Leszczyńskiej, która będąc więźniarką Nazistowskiego Obozu Auschwitz-Birkenau i narażając własne życie, przyjęła w nieludzkich warunkach ponad 3000 porodów od współwięźniarek, ratując życie im i ich dzieciom. Będąc w piekle niosła miłosierdzie, wiarę i namiastkę człowieczeństwa kobietom, które w oczach Nazistów były jedynie numerami. Dała głębokie świadectwo miłości i dobra w czasie gdy panowała pogarda i bezgraniczne zło. Cieszę się, że ten film powstał, ponieważ historia mojej ciotecznej prababci - Stanisławy Leszczyńskiej nie jest szeroko znana i wiele lat pamięć o niej była kultywowana jedynie przez najbliższą rodzinę. Mam nadzieję, że choć trochę się to zmieni. Zwłaszcza teraz w dobie pandemii ale i coraz większej liczby konfliktów zbrojnych na świecie, gdy nienawiść ciągle dochodzi do głosu, musimy przypominać historie takich ludzi jak Babcia Stasia. Ludzi, którzy nie ulękli się zła i bez wahania położyli na szali własne życie by nieść nadzieję i miłosierdzie innym. Mamuś jestem z Ciebie dumna❤️! Film „Położna” trafi do kin.

Foto. PAP/Grzegorz Michałowski 🔷 Zdjęcie 5

-”Tato, ale jak wrócisz to przywieziesz żelki 🐻😅😂” Dobrze, że znają te domowej roboty😅 (też pyszne!)

Dziewczynki na te żelki będa musiały poczekać.. minimum 4 tygodnie, bo aż tak długa rozłąka przed nami 💔 I to jest ta druga strona medalu. "Dad, but when you come back, you will bring jelly beans 🐻😅😂" It's good that they know the homemade ones😅 (delicious too!)

Girls will have to wait .. minimum of 4 weeks, there is such a long separation ahead of us 💔

#annalewandowska

#robertlewandowski

#family

#momoftwo

#daughter

#daughters 🔷 Zdjęcie 6

Hello poniedziałek! Ostatni pełny tydzień #FighterSummerChallenge😱📱

W następny wtorek wielki FINAŁ 🔥🔥🔥 👀 Mam nadzieje, że potreningowe endorfiny uzależniły Was na dobre❤️🎉A może ktoś potrzebuje motywacyjnego kopa na ostatniej prostej? 💪

Ps. Dres @4f_official 🩳🧢

Hello #monday! We are starting last full week of #FighterSummerChallenge 😱 Next Tuesday, the big FINALE🔥🔥🔥 👀

I hope that the post-workout #endorphins have made you addicted. Maybe someone needs a #motivational #kick for the final round? 💪

#annalewandowska 🔷 Zdjęcie 7

sunday casual 🧢

@bizuteriaapart

#jewellery

#annalewandowska 🔷 Zdjęcie 8

✨ Oto i one - PERFUMY Phlov ✨

Day’LightFull & FullMoon’Light

Dostępne w dwóch pojemnościach: 30ml oraz 50ml.

Zajrzyj do linku w BIO i zobacz nasze NOWOŚCI ✨

#phlovbyannalewandowska #annalewandowka #perfumy #nowosciphlov #zlapswojephlov 🔷 Zdjęcie 9

#BeautySummerChallenge 🌸🌸🌸 Chwila tylko dla siebie w weekend to moje absolutne MUST HAVE 🧖‍♀️ Za nami prawie trzeci tydzień #FighterSummerChallenge 💪 Czas na przyjemności... 🥰

W zakładce HOME SPA w moich zapisanych InstaStories znajdziecie mnóstwo inspiracji na domowe zabiegi i naturalne maseczki 🛀

A może macie swoje ulubione przepisy na domową pielęgnację i weekendowe rytuały?🧘Dajcie znać!

#BeautySummerChallenge 🌸🌸🌸 A moment just for #myself during the weekend is my absolute #MUSTHAVE 🧖‍♀️it is almost the third #week of #FighterSummerChallenge 💪

Time for pleasure ... 🥰 Do you have your favorite #recipes for #home #care and #weekend rituals? 🧘 Let me know!

#annalewandowska

#phlov 🔷 Zdjęcie 10

during breaks from work... playing with kids! 🌞👪🥰

#familytime

#robertlewandowski

#annalewandowska 🔷 Zdjęcie 11

Branża fitness wraca do gry! HEALTHY TEAM, do dzieła!💪 Z ostatniego raportu @Supermenuby_anna_lewandowska

wynika, że… ✅ aż 33% osób, które były aktywne fizycznie zmniejszyły regularność swoich treningów podczas pandemii 😱

Wiem, że nie wszyscy lubią ćwiczyć w domu, chociaż... ✅ aż 26% badanych podczas pandemii zdecydowało się na treningi online, a liczba użytkowników aplikacji @diet_training_by_ann w 2020 podwoiła się w stosunku do poprzedniego roku 🔥

Koniec wymówek! Aktywność fizyczna to najlepsza droga do ZDROWIA! 💖

I'm so excited that the fitness industry is back in the game! HEALTHY TEAM, let's go!💪 The latest report by @Supermenu_by_anna_lewandowska shows that ... ✅ as many as 33% of people who were physically active decreased the regularity of their #training during the #pandemic 😱

I know that not everyone likes #exercising at home, but ... ✅ as many as 26% of respondents during the pandemic decided to train online, and the number of users of the @diet_and_training_by ann #application in 2020 has doubled compared to the previous year🔥No more excuses! #Physical #activity is the best way to HEALTH!

#annalewandowska

@healthycenterbyann

#4f

#dietandtrainingbyann. 🔷 Zdjęcie 12

Wydaje się, że małymi krokami życie zaczyna wracać do normy, prawda? Jutro na przykład wielkie otwarcie branży fitness! 💪

Nie wiemy jeszcze jak dalej potoczy się pandemia, ale…❕ badania Glasgow Caledonian University wykazują, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania i śmierci z powodu chorób zakaźnych aż o 37%.

Każdy ruch, każdy trening ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia ❣️ To, co? Widzimy się dzisiaj na macie? #FighterSummerChallenge 🔥

It seems step by step #life is going #backtonormal right? Tomorrow, for example is the grand opening of the #fitnessindustry!💪We do not know yet how the #pandemic will develop, but… Glasgow Caledonian University research shows that #regular #physicalactivity reduces the risk of illness and death from infectious diseases by as much as 37%.

Every move, every #training is of great importance for our #health❣️So? Will I see you on the #mat today? #FighterSummerChallenge🔥

#annalewandowska

