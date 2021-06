Instagram Doroty Szelągowskiej. Zobacz najnowsze fotki, które udostępniła na swoim profilu

Dziś będzie odcinek w którym zwariowałam. Serio. Boję się obejrzeć - też nie lubię tych swoich pisków i ekscytacji, A tu przesadziłam. Zdradzę wam, że nic nie poszło zgodnie z planem, ale było ekstra. A na koniec czeka Was niespodziewany twist. No i oczywiście poznacie cudownych bohaterów, którzy naprawdę zaslugiwali na to, żeby los się odmienił. To co, widzimy się o 21:30 w @tvn.pl ? Zapraszam ma @totalneremontyszelagowskiej

🔷 Zdjęcie 3