Instagram Joanny Krupy. Co nowego u pięknej Joanny Krupy?

Be confident in who you are and proud of who you are becoming. 🔷 Zdjęcie 2

Sometimes you have to travel a long way to find what is near . #paulocoelho 🔷 Zdjęcie 3

Wraz z moja malutka Asia ratujemy rysie 🥰

#NARYSIUJ, wesprzyj Rysie i wygraj!

Dziękuję za nominację: @clochee_simplyorganic

Ja już NARYSIOWAŁAM, a teraz nominuję do akcji: @lukiur , @kasiamos_official , @michalpirog , @dawid_wolinski_private , @klaudiaantos

ZASADY:

Dołączając do akcji pomagasz zagrożonemu gatunkowi Rysi.

· #NARYSIUJ – narysuj sam/a lub zespołowo rysia,

· opublikuj rysunek na swoich Social Mediach,

· oznacz go #NARYSIUJ

· i nominuj kolejne osoby do tej akcji.

Najlepsze prace nagrodzone zostaną kosmetykami naturalnymi, a w dniach 1-15.06 z każdego sprzedanego produktu Clochee Baby&Kids https://www.clochee.com/c/clochee-baby/pielegnacja-dziecieca?utm_source=4&utm_medium=NARYSIUJ przekażemy 3 zł na rzecz Dzikiej Zagrody.

Jeśli sam chcesz pomóc rysiom możesz wpłacić datek Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze nr konta: 70 1020 4795 0000 9402 0083 3145 https://www.clochee.com/c/clochee-baby/pielegnacja-dziecieca?utm_source=4&utm_medium=NARYSIUJ 🔷 Zdjęcie 4

Happy little girl 🥰 🔷 Zdjęcie 5

Little miss serious 🤣 🔷 Zdjęcie 6

Mother's Day to zdecydowanie najpiękniejszy dzień od kiedy zostałam mamą. 😍 Dlatego mam dla Was coś specjalnego - konkurs z @kinderkraftofficial ! 👶 Możecie wygrać MEGA WYPRAWKĘ z produktami, które ułatwiły mi rodzicielstwo, w tym nowość, prześliczny wózek EVERYDAY. ❤️ Wejdźcie na stronę 👉www.kinderkraft.com i sprawdźcie szczegóły. Good luck! #kinderkraftofficial #konkurs #dzieńmatki #specialday #wyprawka #mama #dziecko 🔷 Zdjęcie 7

A ja kocham moją Mamę! ❤ Dziś nasz wielki dzień! Rusza nasza wspólna kampania z @douglas_polska z okazji Dnia Mamy. Od tygodni oglądamy filmy i mówimy kiedy w końcu w TV, bo musimy z Mamą siedzieć po cichu a nie chcemy:))) Nie wiem jak Wy, ale my uważamy, że takiego duetu jeszcze nie było 😉 Zadbał o to @tyszka_marcin . Fajnie było popatrzeć na niego jako reżysera, bo że zdjęcia robi piękne, to wiadomo. Ale było zimno w dniu nagrań, a u nas w studio świeciło słońce!

Mam nadzieje, że będziecie się uśmiechać oglądając nasz film. A pokazuje on to co my, dziewczyny, bardzo lubimy💄💋 Szukajcie w perfumeriach @douglas_polska naszych ulubionych produktów w supercenach - już od 69 zł. Wśród nich m.in. Caudalie, Dr Irena Eris, Mokosh, Sensai, Yonelle, The Ordinary. Zróbcie Mamie prezent od serca 🧡

No i śledźcie profil @douglas_polska, gdzie już niebawem więcej zdjęć i filmów! 🥰 @pakuna58 🔷 Zdjęcie 8

You will forever be my little sister 💕 Happy birthday @martaandretti . Love you 🔷 Zdjęcie 9

You are my greatest gift in life Asha. Happy Mother’s Day to all the amazing moms 💗 🔷 Zdjęcie 10

Happy Mother s Day to this amazing human being. I thank God every day for blessing me with a mother like you. Love you @pakuna58 . Our little photo shoot for Mother’s Day for @douglas_polska campaign 💕💗 Szczęśliwego Dnia Matki dla tej niesamowitej istoty ludzkiej. Każdego dnia dziękuję Bogu, że pobłogosławił mnie taką mama jaką Ty jesteś. Kocham Cię @pakuna58. Nasza mała sesja zdjęciowa z okazji Dnia Matki dla kampanii @douglas_polska 💕💗 🔷 Zdjęcie 11

Moja codzienna rutyna! Mój HERO bez którego nie ruszam się już teraz z domu 😍 Obsesja na punkcie dbania o skórę zaczęła się u mnie już jak miałam 18 lat i od tamtej pory nic się nie zmieniło! Chciałabym się z Wami podzielić moim ostatnim odkryciem od polskiej marki @miyacosmetics – myEYEhero, czyli wielofunkcyjnym kremem pod oczy, który za pomocą swoich naturalnych składników nie tylko nawilża delikatną skórę pod okiem, ale również dzięki wyciągowi z kwiatów jeżówki elektrycznej (naturalny botoks! ) wygładza zmarszczki ❤ Zdradzę też moje dodatkowe zastosowanie – bardzo nie lubię mieć w ciągu dnia uczucia suchości i ściągnięcia skóry, dlatego odrobinę kremu wklepuję sobie również w ciągu dnia, żeby zrobić mały refresh 😊Czy są wśród Was #Miyaholiczki? #MyHeroLook #EfektMiya #JestemGotowa 🔷 Zdjęcie 12

Mom s night out 💕 @laurarugetti

Joanna Krupa jest polsko-amerykańską modelką prezenterką telewizyjną, celebrytką i aktywistką praw zwierząt. W wieku dziecięcym przeprowadziła się wraz z mamą i siostrą do Chicago. Brała udział w wielu sesjach zdjęciowych do magazynów na całym świecie oraz chodziła po wybiegach u znanych projektantów. Dużą popularność w Polsce przyniósł jej program telewizyjny "Top model", w którym była jurorką i prowadzącą. Joanna Krupa angażuje się w wiele akcji dotyczących ochrony praw zwierząt. Na swoim Instagramie przedstawia swoje życie prywatne, fotki z planów zdjęciowych i podróży.

