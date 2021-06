Instagram Maćka Dowbora. Jakie nowe zdjęcia wrzucił Maciek?

Maciej Dowbor, syn polskiej prezenterki telewizyjnej Katarzyny Dowbor. Maciek Dowbor jest polskim dziennikarzem i prezenterem w telewizji Polsat oraz radiu RMF FM. Maciek prowadzi profil na Instagramie, na którym dzieli się nie tylko kulisami swojej pracy, ale również życia prywatnego. Zobacz nowe zdjęcia na Instagramie Macieja Dowbora.

Ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że szczur po prawej o imieniu Magawa właśnie przeszedł na emeryturę po 5 latach służby i wykryciu 71 min w Kambodży. A Ty zapierniczasz już ponad 20 lat, do emerytury masz kolejne ponad 20, miny zbierasz każdego dnia wychodząc na spacer ze swoim sierściuchem, który na emeryturze jest przez całe życie i nie przepracował jeszcze ani minuty. Jedyny jego akt bohaterstwa, to dziabnięcie w nogę inkasenta, który śmiał wejść do nas do domu!! Oczywiście kto za zapłacił?! Ja.😂🤦‍♂️😂 #pies #szczur #bohater #mina #emerytura #życiejestzagadką 🔷 Zdjęcie 2

I jak tu się zebrać do roboty po długim łykendzie?! 😂😜 Z okazji Dnia Seksu - SAM SEX. Especially for you !!😂😂😂😂 #dlugiweekend #łykend #chili #poniedziałek #ciężkiponiedziałek #dzieńseksu 🔷 Zdjęcie 3

Kim jest babka na tych zdjęciach?! 🤦‍♂️🤷‍♂️ Poznajecie?! Bo ja zaraz oszaleję?! 😬 Od kilku dni zastanawiałem się kim jest kobieta z plakatu Maxa - @portrety_lawrynowicza . Bo to na pewno nie była moja żona?! I w końcu chyba odkryłem!! Poznajecie??? 😂😂😂😂 Niezłe jaja 😂😂. #zdjecie #punktwidzenia #podobienstwo #zludzenieoptyczne #jaja #wystawa #portret #kamilabaar 🔷 Zdjęcie 4

I co zrobić z takim idiotą?! 🤷‍♂️🤦‍♂️ Takiego kwiatka dostałem dzisiaj! 🤦‍♂️ @mateuszkapca z wielką przyjemnością i dumą chciałbym Ci mój drogi Mateuszu przedstawić mojego kochanego ojca Piotra Dowbora, profesora zwyczajnego matematyki na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. A teraz zgadnij geniuszu po kim mam nazwisko?! Pomijam już sposób w jaki oceniasz ludzi !!! A nawet gdyby to co piszesz było prawdą?! Gdybym był jak to piszesz obraźliwie i z pogardą „BĘKARTEM” to co?! Niestety ale nie zniżę się do Twojego poziomu!! Niech Cię pali sumienie PODŁY CZŁOWIEKU!! #hejt #pogarda #wstyd #braksłów 🔷 Zdjęcie 5

Może być ta nowa stylkówka na Orlando Blooma?! 😂😂😂 Bo wczoraj zdania były podzielone!😜 Ten zacny wąs wzbudza jednak kontrowersje.🤦‍♂️😂 Z drugiej strony każda okazja, żeby wkurzyć @joannakoroniewska jest bezcenna.😂😂 #wąsik #broda #jakistakiobcy #newstyle #nowystyl 🔷 Zdjęcie 6

Córka mi mówi, że właśnie stałem się bardzo bogatym człowiekiem. 💰💰😂 Ktoś wie o co chodzi? Bo ja tylko papierek po lodach w studiu znalazłem, nawet nie miałem okazji ich spróbować!🥲😂 To w ogóle jest jadalne?! Podobno lody ekipy są ciężko dostępne... to zupełnie inaczej niż z naszą domówką - jest za darmo i każdy ją może mieć. Dziś specjalne wydanie - po raz pierwszy będziemy nadawać na żywo, będąc z naszymi gośćmi twarzą w twarz. UWAGA!!! Wyjątkowo nadajemy o 21.00, oczywiście na koncie @joannakoroniewska !!! Do zobaczenia #domówkaudowborów #lajf #lodyekipy #bedebogaty #kasa #papiereklodówekipy 🔷 Zdjęcie 7

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 🎉🎉 Czekam na komentarze w stylu - o jejku jaki słodziak, przystojny od zawsze, może też być coś o intrygującym i przyciągającym wzroku, i że kobiety już wtedy traciły dla Ciebie głowę. 😂😂Komentarze niepożądane - a taki był ładny jako dziecko i co poszło nie tak, brat przystojniejszy, etc. 🤬🤬 Jakby ktoś miał wątpliwości kto jest kim - Ten z lewej po latach pajacuje w TV i necie, ten drugi robi najlepsze włoskie żarcie w Polsce.😂😂 Aha ten drugi to mój młodszy środkowy braciszek czyli @paweldowbor - smarkacz 😂😂 ale skubany robi dobre żarcie w @azzurro.restauracja .🍕🍕🍝🍝🥂🥂 🔷 Zdjęcie 8

Musisz być twardy... tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów... Albo umiesz albo nie umiesz- jak nie umiesz znaczy , że się nie nadajesz 🤦‍♂️😬😂 Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać.😂😂😂 Przepraszam wszystkich, których uczucia polityczne, religijne, obyczajowe, a nawet miłosne zostały urażone, ale czasami wchodzi we taki diabełek i nic na to nie poradzę.🤪🤪🤪🤪 #twardziel #ważnedecyzje #przyszłośćnarodu #bohater #jesteśzwycięzcą #kimjesteś #tryumf #odwaga #charakter #sila 🔷 Zdjęcie 9

Poniedziałek ku**a🤦‍♂️🤬. I jeszcze ostatni dzień miesiąca, a mój księgowy nie bierze jeńców.😬 Czy Wy też zostawiacie zawsze wszystko na ostatni dzień?! Bo ja tak, od 8 roku życia. Uczenie się o 5 rano do sprawdzianu, który mam na pierwszej lekcji, odrabianie zadań domowych na przerwie w dniu oddania, przerobienie 4 lat liceum z polaka na tydzień do matury i nieprzespane noce przed egzaminami na studiach. Aha - wszystkie sprawy urzędowe i podatkowe tez zawsze na ostatnią chwilę, a czasem i po ostatniej chwili. A tak bardzo chciałbym być dobrze zorganizowany... ale nie potrafię.😂🤦‍♂️

#poniedzialek #jakjanielubieponiedziałków #dokumenty #ostatniachwila #zarobionyjestem #asap 🔷 Zdjęcie 10

I jakie macie odczucia po obejrzeniu FRIENDS Reunion?! Nam udało nam się w końcu zobaczyć i... Więcej opowiemy Wam na storiesach. Wrzucam dziś mój duecik z Chandlerem, bo to był zawsze mój ulubiony bohater. A niestety widok zniszczonego życiem Mathew Perry’ego był dojmujący. Pomyśleć, że jest ledwie 9 lat starszy ode mnie. Strasznie to przykre. Ale i tak jestem wdzięczny, że powstał ten odcinek. Z drugiej strony jestem też zaszokowany ilością autentycznego hejtu jaki spłynął na serial FRIENDS w ostatnim czasie. Że dla idiotów, że rasistowski, że anty LGBT, że uprawia bodyshaming, że niepoprawny politycznie i nic nie wnoszący. Piszą to chyba osoby, które nie rozumieją kontekstu kulturowo-historycznego i mają perspektywę sięgająca zeszłego tygodnia. Sorry - nie chce nikogo obrażać, ale to taka mentalność gimbazy. „Nie znam, nie rozumiem - to znaczy, że jest głupie, złe i dla idiotów!” . Rozumiem, że nie wszystkim się ten serial podoba - każdy ma prawo do własnej opinii, ale dla setek milionów ludzi to coś niezwykle ważnego , coś co dawało radość, wzruszenie i pomagało poprawić nastrój w trudnych momentach życia!! Tak jest prawda! #friends #friendsreunion #przyjacie #serial #legenda #powrót #chandler #monicageller #rachelgreen #rossgeller #pheobebuffay #joey 🔷 Zdjęcie 11

Stało się , to koniec - zablokowałem Koroniewską na Instagramie!!!!! 😜 Skandal... ale nie miałem wyjścia, bo ten szpieg zorientowałby się, że szykuję jej niespodziankę😂😂😂. Jak pewnie wiecie Asia obchodzi dziś urodziny. I chociaż czasem się droczymy, a między nami iskrzy to tak naprawdę jest moim najlepszym przyjacielem. Ktoś inny pewnie by napisał „miłością mojego życia”, ale ja się wstydzę... chociaż tak właśnie jest. 🥰🥰🥰 A propos niespodzianki - jej namiastkę możecie poczuć już w tym poście w karuzeli, a pełną wersje od 19.00 będziecie mogli zobaczyć na kanale Dowbory Be Happy. Takie 365 dni z Asią w roli głównej. Mam nadzieję, że i Wam i jej się spodoba. 😂😜 Myślicie, że Joasi się spodoba mój prezencik?! Musiałem być trochę złośliwy, przecież mnie znacie?! 😜😜 #urodziny #żona #prezent #niespodzianka #zablokowana 🔷 Zdjęcie 12

