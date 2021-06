Instagram Maffashion. Sprawdź, co nowego dodała znana blogerka modowa

#streetstyle Oops!...I Did It Again 🍃🍏#GREENSHIRT @eppram_official fot @lukaszdziewic 🦓

To mój pierwszy taki Dzień Mamy. To dla mnie coś nowego, zarazem bardzo ciekawego. Niemniej jednak od zawsze uważałam, że ten dzień jest dniem dla naszych mam. To taki dzień, w którym zatrzymujemy się na chwile i przypominamy sobie o tym, ile wysiłku włożyły nasze mamy w wychowanie nas. Doceniamy i dziękujemy za to, że są! Mamusie! Jesteście naj! I właśnie z okazji Dnia Mamy mam dla Was mini konkurs razem z marką @maylily_pl:

Zasady konkursu:

Pod tym zdjęciem odpowiedz na pytanie: „za co chciałabyś/ chciałbyś podziękować swojej mamie” Polub profil @maylily_pl oraz @maffashion_official

Konkurs trwa do 30.05.2021 (do końca dnia)

3 najbardziej ciekawe i kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone unikatowymi poduchami Maylily (dla zwycięzcy oraz mamy - 2 szt.), specjalnie wyprodukowanymi na ten konkurs

Regulamin: https://maylily.pl/content/21-regulamin-konkursu

