Instagram Małgorzaty Rozenek pełen prywatnych zdjęć. Co pokazała?

Małgorzata Rozenek znana jest przede wszystkim z kultowego programu TVN "Perfekcyjna Pani Domu". I choć nie jest realizowany od lat, ciągnie się za nią nadal. Dzisiaj występuje w kilku programach rozrywkowych i poradnikowych, m.in. "Projekt Lady". Zobacz, Co nowego pojawiło się na Instagramie Małgorzaty Rozenek.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. 🔷 Zdjęcie 1

#NARYSIUJ, wesprzyj Rysie i wygraj!

Dziękuję za nominację: @clochee_simplyorganic 🤍💙

Ja już NARYSIOWAŁAM, a teraz nominuję do akcji: @aniasalomon @dr_matracki @wiktor.krajewski

ZASADY:

Dołączając do akcji pomagasz zagrożonemu gatunkowi Rysi.

#NARYSIUJ – narysuj sam/a lub zespołowo rysia,

opublikuj rysunek na swoich Social Mediach,

oznacz go #NARYSIUJ

i nominuj kolejne osoby do tej akcji (im więcej tym lepiej).

Najlepsze prace @clochee_simpleorganic nagradza kosmetykami naturalnymi, a w dniach 1-15.06 z każdego sprzedanego produktu Baby&Kids (poprzez https://www.clochee.com) przekaże 3 zł na rzecz Dzikiej Zagrody.

Jeśli chcesz, możesz także wspomóc Rysie wpłacając dowolną kwotę na rachunek: 26 1240 3813 1111 0010 9173 6733 🔷 Zdjęcie 2

@s_rozenek syneczku kochany, żyj szczęśliwy ❤️❤️❤️ dzień Twoich urodzin zawsze będzie jednym z najszczęśliwszych w moim życiu ❤️ Kochamy Cię ❤️ 🔷 Zdjęcie 3

Konkurs na najbardziej absurdalne ubranie do dżungli - wygrany 💪😜😂🤣 sukienka i torebka świnka 💁‍♀️😂 dla usprawiedliwienia - myślałam, że... i tu pytam Radzia: jak to usprawiedliwić, że co myślałam? A Radzio ze stoickim spokojem odpowiada: tu nie ma usprawiedliwienia 😂😂😂💁‍♀️🤦‍♀️ tak serio myślałam, że jest trochę mniej dżunglowo 😜 życie 🤣🤷‍♀️😂 i od razu dodam dla wszystkich, którzy będą chcieli mi napisać że to głupie itd... darujcie sobie- ja to wiem 😂😂😂 🔷 Zdjęcie 4

Wczoraj 2 czerwca był #światowydzieńinvitro 🤰🤱 dzięki tej metodzie 3-krotnie zostałam Mamą. Moim wielkim marzeniem jest by wróciły czasy, w których państwo pomaga i refunduje choć część jej kosztów. Wsparcie Państwa jest niezwykle ważne, przecież nie powinno się zostawiać swoich obywateli samych sobie. Niepłodność to choroba, której leczenie w cywilizowanym świecie jest wspierane. Zawsze będę wdzięczna dr Lewandowskiemu i dr Kozioł a także Annie Wiśniewskiej z @przychodnia_novum że pomogli mi tak skutecznie i z szacunkiem dla trudów, przejść te drogę. Do końca życia będę Wam za to wdzięczna ❤️ tymczasem, trochę liczb: zajrzyjcie do ostaniej grafiki... 🔷 Zdjęcie 5

Obiecaliśmy sobie, że kiedyś to zrobimy, i dzisiaj przyszedł ten dzień 😂😂😂 #enjoythemoment #polskabialoczerwoni ⚽️🇵🇱 🔷 Zdjęcie 6

Kiedy Twoi przyjaciele z @mrsdrama.pl wiedzą, że kochasz swoje ciało, a skromność to twoje drugie imię 😂 dziękuje, że Wasz prezent sprawił, że w swoje urodziny, czuje się wyjątkowo 🥰 Dziękuje również Wam wszystkim, że pamiętaliście o moim święcie i życzeniami sprawiliście mi niezwykłą radość 🤗 świętowanie czas start 🎂😜 🥂🍾 🔷 Zdjęcie 7

Bardzo miły prezent od @viva_magazyn ❤️❤️❤️ dziękuje, że jesteście ze mną w każdym, ważnym momencie mojego życia ❤️ @paulina_aleksiejuk ❤️ 🔷 Zdjęcie 8

43 lata minęły jak jeden dzień😁 i jeśli czegoś się nauczyłam, przez ten czas, to tego żeby:

łamać zasady

wybaczać szybko

całować powoli

Kochać szczerze

śmiać się bez opamiętania

I nigdy nie żałować niczego co wywołało uśmiech na mojej twarzy 😁 bo to, że rodzina jest najważniejsza wiedziałam od zawsze ❤️

#happybirthdaytome #sohappy 🔷 Zdjęcie 9

#lovesandwich #hotdog #poweroflove #dzidziuśmajdana 🔷 Zdjęcie 10

Dzień dobry ☀️ 🔷 Zdjęcie 11

Od dziś w kinach KRUDOWIE 2 😁 wspaniała rozrywka dla całej rodziny 😁 która uczy nas, że „żeby przetrwać, trzeba trzymać się razem” 😁✌️dla nas to szczególny film, bo zadebiutowaliśmy w nim całą rodziną w rolach dubbingowych. Chłopcy, szczególnie Tadeusz poradzili sobie koncertowo 😁🥰 Zapraszamy do kin🤗😘 🔷 Zdjęcie 12

#photoshoot @mrsdrama.pl 🎈#backstage #summervibes ☀️

Małgorzata Rozenek jest polską prezenterką telewizyjną oraz osobowością medialną. Bardzo dużą popularność zyskała dzięki prowadzeniu programu "Perfekcyjna Pani Domu", w którym pomagała uczestnikom uporządkować ich mieszkania i domy. Małgorzata Rozenek-Majdan wydała kilka poradników o tematyce prowadzenia domu, in vitro i macierzyństwie. Ma wielu fanów na Instagramie, z którymi dzieli się fotkami z życia prywatnego i planów zdjęciowych.

Boże Ciało z obostrzeniami. Są wytyczne GIS w sprawie pielgrzymek