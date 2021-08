Instagram Roberta Lewandowskiego: co piłkarz opublikował?

Robert Lewandowski już nieraz pokazał, jak dobrym jest piłkarzem. Karierę rozpoczynał w Partyzancie Leszno. Dziś nie sposób uwierzyć, że kiedyś był niski i szczupły na tyle, że miał pseudonim „Bobek”. Zobacz najnowsze zdjęcia Roberta Lewandowskiego na insta, przekonaj się, jak wygląda obecnie.

Another good day at the office😁⚽️ @fcbayern #RL9 🔷 Zdjęcie 2

Holidays are over…phone calls are back🤪😁 Some people can talk a lot, but luckily my #HUAWEIWatch3Pro can last up to 3 weeks on just one charge 🔋😎 #Huawei @huaweimobilepl 🔷 Zdjęcie 3

I’m back😎🏃🏻‍♂️#rl9 @fcbayern 🔷 Zdjęcie 4

Let me tell you my story…2022 on @primevideode @primevideosport 😎 #RL9 #Amazon #documentary 🔷 Zdjęcie 5

Summer is always the best with my girls @annalewandowskahpba 💕 🔷 Zdjęcie 6

Next Afternoon stroll 🤣🌴 🔷 Zdjęcie 7

Playgroud workout💪😄 #holiday

#workout

#rl9 🔷 Zdjęcie 8

Last days of summer break 🔥 🔷 Zdjęcie 9

Morning acroyoga ☀️ @annalewandowskahpba 🔷 Zdjęcie 10

Ready? Start!😎It's time to check the battery in my new #Huawei #Watch3PRO 🔋I didn't take the charger with me, but don't worry - the battery can last up to 3 weeks without charging👌 @huaweimobilepl #ad

Robert Lewandowski jest polskim piłkarzem, który aktualnie gra na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Monachium oraz należy do reprezentacji Polski w piłce nożnej i jest w niej kapitanem. Robert Lewandowski mocno angażuje się w działalność charytatywną oraz własne działania biznesowe. Na swoim Instagramie przedstawia kadry z życia prywatnego oraz zawodowego, chętnie umieszcza zdjęcia z boiska i przedstawiające jego szczęśliwą rodzinę.

