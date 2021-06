Instagram Roksany Węgiel pełen zdjęć w najmodniejszych stylizacjach. Co dodała piosenkarka?

CO SIĘ WYDARZYŁO?!!😱

Emocje dopiero opadły...DZIĘKUJEMY!!!! Jesteście najlepsi kochani!!! Ogromne wsparcie jakie nam przesyłaliście przez cały program było niesamowite😭😩❤️

Jestem ogromnie wdzięczna za tę przygodę!

Podziękowania należą się wszystkim osobom które pracowały nad produkcją, wszystkim choreografom, jurorom za wszystkie cenne uwagi i uczestnikom, spędziłam z Wami cudowne chwile.❤️

@oliwiaxgorniak dziękuję,że byłaś ze mną! Dałyśmy radę girl!😍😍😍

Ten program rozwinął mnie pod wieloma względami.❤️

Za każdym razem na scenie towarzyszyły mi inne emocje.

Choreografię, które dostawałyśmy były baaardzo zróżnicowane, za każdym razem wcielałyśmy się w inne role, nieraz wychodziłyśmy ze swojej strefy komfortu i to chyba w takich sytuacjach uczyłyśmy się najwiecej.🙈

To była przygoda życia!!!

Cieszymy się, że nasza ciężka praca została doceniona i wspólnie pomożemy fundacji dzieciom z chorobą nowotworową.🙏❤️

KOCHAM WAS!!! DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE MIŁE SŁOWA I WIELKIE WSPARCIE.🙏❤️❤️

#dancedancedance #dance #grateful 🙏