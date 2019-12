Inwestycja na lata a pomoc jakich mało

Na rynku dostępnych jest wiele modeli samodzielnych odkurzaczy. W poszukiwaniu idealnego warto zastanowić się, czego od niego oczekujemy. Wiadomo, że robot sprzątający ma wyręczyć nas w pracach domowych, ale co równie ważne – nie powinien sprawiać dodatkowych problemów.

Wybierając odpowiedni model kierowaliśmy się kilkoma czynnikami. Inteligentne urządzenie powinno dotrzeć w najtrudniejsze zakamarki. Bez problemu musi dostać się pod szafkę, łóżko

i przestrzeń pomiędzy krzesłami i stołem. Robot sprzątający nie może uszkodzić mebli czy ścian oraz nie powinien wplątać się w kable. Model wymarzony musi być całkowicie samodzielny a my – musimy mieć nad nim całkowitą kontrolę. Taki jest przystępny cenowo iRobot Roomba 676.

Wieloletnia tradycja

Marka iRobot istnieje na rynku od 1990 roku. Niewielu wie, że firma ta tworzyła roboty dla wojska, np. takie, które przeszukiwały tereny zaminowane. Doświadczenia zdobyte na tym polu oraz w wielu innych projektach iRobot postanowił blisko 20 lat temu wykorzystać w zupełnie nowej dziedzinie. Tak stali się ekspertami do zadań specjalnych w naszych domostwach. Wybierając renomowaną markę urządzenia - możemy liczyć na gwarancję producenta. Ale to nie koniec jej zalet.

Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych

iRobot Roomba 676 pracuje nawet półtorej godziny bez przerwy. Bez problemu omija przeszkody, dzięki systemowi nawigacji iAdapt, który wykorzystuje dane z kilkudziesięciu czujników. To znaczy, że zwalnia przed meblami, nie spada ze schodów i bezproblemowo przekracza progi pokojów. Sprząta bardzo dokładnie, dzięki systemowi Dirt Detect odnajduje szczególnie zabrudzone miejsca i skupia się na ich wysprzątaniu. Nie daje szans żadnym zabrudzeniom, ponieważ kilka razy wraca w to samo miejsce. Jego dwie szczotki główne osadzone na ruchomej głowicy sprawiają, że pracuje efektywnie na podłogach miękkich i twardych. Tak, również dywany i wykładziny będą „wyczesane”.

Agent do zadań specjalnych

Dzięki swojej budowie (amortyzowany zderzak, wysokość 9,2 cm) dociera w każde miejsce, a szczotki boczne umożliwiają dokładne zagarnianie kurzu i sierści z rogów pomieszczeń. Roomba 676 to idealne rozwiązanie dla osób uczulonych na kurz i właścicieli zwierząt. Sprawdzi się także w domach zapracowanych osób czy tam, gdzie szczególnie trzeba dbać o czystość. A co istotne – nie będzie hałasować. Robot jest bowiem cichszy od tradycyjnego odkurzacza.

Posprzątaj dom będąc w pracy

Model iRobot Roomba 676 łączy się z WiFi, co umożliwia automatyczną aktualizację systemu oraz kontrolę nad inteligentnym urządzeniem z każdego miejsca na Ziemi poprzez aplikację iRobot HOME. W niej zaplanujemy 7-dniową pracę odkurzacza, uzyskamy pomoc techniczną, sprawdzimy stan robota i zamówimy oryginalne części.

Roomba 676 w zestawie posiada także m.in. stację dokującą. Do niej robot wróci po zakończeniu sprzątania, bądź w sytuacji, gdy zabraknie mu energii.

Ile kosztuje robot sprzątający?

Za te przyjemności nie trzeba płacić ogromnych pieniędzy. iRobot Roomba 676 to wydatek około 1100 zł w

aktualnej promocji Media Expert . Jeśli więc odwlekacie zakup robota sprzątającego lub nie wiecie, jaki wybrać – nie zastanawiajcie się dłużej. Roomba 676 sprosta wymaganiom. Jednorazowa inwestycja w najlepszą jakość sprzętu, dobrą wydajność i nowoczesne technologie sprawi, że produkt posłuży wam na lata.

Jednym z oficjalnych partnerów handlowych iRobot w Polsce jest Media Expert. Sprawdź ofertę Roomba i Braava w sklepach stacjonarnych, w których wykwalifikowani eksperci pomogą ci w wyborze. Sprawdź również modele dostępne w sklepie internetowym.