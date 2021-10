Iphone na Black Friday 2021. Które modele są w promocji? Sprawdź, jaki jest wybór

Black Fiday 2021: Upoluj iPhone'a w promocji

Tegoroczny Black Friday to doskonała okazja na to, by upolować iPhone'a w dobrej cenie. Kultowy produkt od firmy Apple przez wielu postrzegany jest w sferze duchowości, a kto raz posmakował iPhona już nie chce słyszeć o innych smartfonach. To przekonanie, które bardzo często pojawia się w kontekście tego produktu. Iphone cieszy się dużą popularnością w czasie wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku. Ceny iPhone'ów spadają w okolicach października-listopada, jednak Black Friday to zdaniem łowców promocji dobry czas na zakup urządzenia.