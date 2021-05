Izabela Janachowska na Instagramie. Zobacz, jakie idealne zdjęcia dodaje znana wedding plannerka

Izabela Janachowska to znana wedding plannerka, która swoją rozpoznawalność zawdzięcza popularnych programom telewizyjnym o tematyce ślubnej. Na swoim Instagramie zamieszcza wiele zdjęć rodzinnych oraz pokazuje swoje modowe stylizacje.

Stylizacja Panny Młodej, choćby najpiękniejsza, nie będzie kompletna bez idealnego manicure💅. Pomysłów jest oczywiście wiele, ja najczęściej polecam Pannom Młodym jasne paznokcie👰‍♀️. Tu z pomocą przychodzi kolekcja Save The Date @neonailpoland to aż 9 delikatnych, jasnych odcieni nude, bieli oraz pastelowych i pudrowych różów⭐️💫. Każda Panna Młoda znajdzie idealny kolor lakieru do wymarzonej sukni! 💗 #bridenails #bridalnails #weddingnailsdesign #nailartlover #neonailpoland #weddingnailart #nudenails💅 #sparklenails #silvernaildesign 🔷 Zdjęcie 2

Do dwóch razy sztuka...? 🤫

👰🏼 Magda, bohaterka najnowszego odcinka "Salonu Marzeń", odwiedziła mój salon ponownie.

😧 Co poszło nie tak ostatnim razem?

#pannamloda #sukniaślubna2021 #pannamloda2021 #ślub2021 #makijażpannymłodej #izabelajanachowska #salonsukienślubnych #conceptstore #weddingdream #weddingdress #polskadziewczyna 🔷 Zdjęcie 3

I gave you life, but really, you gave me mine 💙 #mothersday2021 #happymothersday❤️ #mommymoments #beingmum #mylittleboy💙 #lovehimthemost #loveofmylife❤️ #mummycuddles 🔷 Zdjęcie 4

Nareszcie nadszedł ten czas, na który tak czekaliśmy! 🥰🌸 Hotele otwarte, wesela wracają! ❤️ @hotelbristolwarsaw to idealne miejsce i na relaks w samym centrum miasta i na bajkowe przyjęcie weselne- wyjątkowe wnętrza, obsługa na najwyższym poziomie... tu spełniają się marzenia💫 #bristolmoments #HotelBristolWarsaw 🔷 Zdjęcie 5

Ale to był wspaniały dzień🐝 Nawet pogoda dopisała i pomimo zapowiadanego deszczu, świeciło piękne słońce ☀️Dokładnie tydzień temu świętowaliśmy 2 latka Chriska! To było jego pierwsze urodzinowe, niezapomniane, pszczółkowe party🥳 #bestdayever #bdayparty #babyboy #bdayboy #2yearsold #mayathebee #busybee #happyfamily #bettertogether 🔷 Zdjęcie 6

Często dopiero pojawienie się pierwszych zmarszczek alarmuje nas do wzmożonej troski o skórę, nie inaczej było w moim przypadku. Za pojawianie się oznak starzenia się skóry odpowiada utrata kolagenu, a proces ten zaczyna się już od ok. 25. roku życia. Zrozumiałam, że muszę zacząć działać! Odkąd w zeszłym roku rozpoczęłam współpracę z #vichypl, nie rozstaję się z kuracją przeciwzmarszczkową Liftactiv Specialist, która koryguje oznaki utraty kolagenu w skórze❤️ Pierwszym krokiem w mojej pielęgnacji są skoncentrowane ampułki Peptide-C z 10% czystej witaminy C, peptydami i kwasem hialuronowym, które sprawiają, że skóra jest wypoczęta i pełna blasku✨ Następnie nakładam krem Collagen Specialist, który dzięki formule bogatej w kolagenowe peptydy skutecznie ujędrnia i wygładza skórę. W dodatku jego aksamitna konsystencja idealnie sprawdza się pod makijaż. Sprawdziłam – uwielbiam ❤️ A na koniec porannej pielęgnacji obowiązkowo stosuję krem z filtrem SPF! ☀️

#Liftactiv #CollagenSpecialist #AmpułkiLiftactiv #współpracazVichy 🔷 Zdjęcie 7

Wesela nareszcie wróciły- dajcie znać kiedy bierzecie ślub ❤️😘 ja postanowiłam sprawdzić, jak pandemia wpłynęła na organizację uroczystości: będzie drożej, czy taniej? 💵💸 jak przygotować bezpieczną uroczystość? W najnowszym odcinku na te (i inne) pytania odpowiadają eksperci ❤️ Link czeka na Was w bio 😍 #covidwedding #weselasąważne #wesele2021 #wesele2022 #pannamloda2021 #bioreslubw2022 #bioreslubw2021 #koronawirus #weddingdreamcom 🔷 Zdjęcie 8

I just called to say... I love you 💘 #telephone #telephonebooth #ijustcalledtosayiloveyou #loveisallyouneed #thinkpink #helloitsme #flowersinstagram #phonegraphy 🔷 Zdjęcie 9

Pewnie jak każda mama uważam, że to właśnie MÓJ SYNEK jest najcudowniejszy, najładniejszy i najmądrzejszy, ogólnie najwspanialszy! 😂a najlepsze w tym wszystkim jest to, że wszystkie mamy rację!!! 😍 Chrisek zmienił moje życie o 180 stopni dokładnie dwa lata temu- dzięki niemu odkryłam uczucia i emocje, których nie znałam i nie przypuszczałam, że poznam. ❤️

Synku bądź zawsze uśmiechnięty i szczęśliwy, z odwagą idź przez życie i spełniaj marzenia. Pamiętaj, że kochamy Cię najbardziej na świecie ❤️

#birthdayboy🎉 #happybirthdaymylove #toddlerbirthday #celebratewithlove #mylittleboy #parentslove #familyislove #ourtime #2yearsoldtoday #endlesslove 🔷 Zdjęcie 10

On- po przejściach, ona- z przyszłością. 🌟✨Dzielą ich 24 lata, łączy wspólne życie, syn, cele i marzenia. Zgodnie przyznają, że to była miłość od pierwszego wejrzenia… ze strony Andrzeja. 😍Jak wspominają swój ślub? O tym w najnowszym odcinku opowiadają Patrycja i Andrzej Sołtysikowie ❤️ Link czeka w bio ❤️@pati_soltysik #slubygwiazd #andrzejsołtysik #patrycjasoltysik #izabelajanachowska #weddingdreamcom #teamweddingdream 🔷 Zdjęcie 11

Black or White ??? #holidayoutfit #throwbacktime #holidaymemories #mytimeisnow #beachfashion #fashionstyler #lifestyledream #blackorwhite 🔷 Zdjęcie 12

Moje stylizacje wciąż wzbudzają Waszą ogromną ciekawość ❤️ w najnowszym odcinku StyLOVE zdradzam Wam moje kolejne triki ;) jesli jeszcze nie widzieliście- zapraszam ❤️ Link czeka w bio. #stylove #izabelajanachowska #ootdgoals #lifestyledream #stylówkizsieciówki #hmdress #zaraoutfit

