Jak mądrze dbać o przyrodę i od czego zacząć? Trwają zapisy przedszkoli i szkół do XII edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Dlaczego natura jest ważna? Jak segregować śmieci? Czy warto oszczędzać energię i wodę? Po co nam w diecie owoce i warzywa? – to tylko część pytań, na które dzieci poznają odpowiedź w ramach akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Ten ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej jest organizowany już po raz 12. Dotychczas wzięły w nim udział ponad 4 miliony dzieci. Zgłoszenia przedszkoli oraz od bieżącego roku również szkół podstawowych (klasy I-III) do tegorocznej edycji „Kubusiowych Przyjaciół Natury” są przyjmowane do końca października 2019.

Edukacja ekologiczna to podstawa Proekologiczne nawyki, kształtowane także dzięki działaniom edukacyjnym stały się koniecznością i drogą do zmiany naszych zachowań na bardziej przyjazne środowisku. Zmiana często zaczyna się od pojedynczego człowieka: segregacja śmieci, oszczędzanie wody czy zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza dzięki korzystaniu z komunikacji, to pojedyncze czynności, które mają ogromne znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na ziemi żyje ponad 7,5 miliarda ludzi. Dlatego tak ważna jest edukacja obecnych i przyszłych pokoleń, oraz dbanie, by nasze codzienne nawyki, wybory i zachowania sprzyjały środowisku. Troskę o naturę powinniśmy też zaszczepiać dzieciom, zwłaszcza, że są one ciekawe świata oraz wrażliwe na jego losy. Troska o planetę od najmłodszych lat Małe dzieci mają ciekawość świata, chłonne umysły, szybko przyswajają nową wiedzę oraz są pozbawione uprzedzeń. Ponadto lubią mieć sprawczość i chwalić się tym, co dobrego zrobiły, a jednocześnie kochają przyrodę i są wobec niej bardzo empatyczne. Dlatego właśnie edukacja ekologiczna pada na najbardziej podatny grunt w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zachowania, takie jak segregacja śmieci, czy rezygnowanie z plastikowych siatek, dzieci przyjmują jako naturalne, co więcej – moje obserwacje i rozmowy z nauczycielami wskazują, że potrafią być one w ich egzekwowaniu znacznie bardziej konsekwentne niż dorośli – wyjaśnia Magdalena Jarzębowska, magister ochrony środowiska, doktor nauk biologicznych, nauczyciel, konsultant merytoryczny programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Ważne jest więc, aby czerpały od nas jak najlepsze wzorce w zakresie prośrodowiskowego życia na co dzień. Poza domem rodzinnym ogromną rolę w edukacji ekologicznej odgrywają przedszkole i szkoła, gdzie dzieci spędzają dużą część dnia. Ważne aby wiedza którą zyskują od nauczycieli była rzetelna i przyswajana w sposób przyjemny – poprzez zabawę, rozwiązywanie ciekawych i praktycznych zadań, obcowanie z naturą, co zapewnia skuteczną edukację – dodaje ekspert. Skuteczna edukacja ekologiczna od najmłodszych lat to jeden z celów, jaki przyświeca organizatorom programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” skierowanego do przedszkolaków oraz – od 2019 r. – również do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Zachęceni ogromną popularnością programu wśród przedszkoli oraz pragnieniem jego rozwoju w tym roku do udziału zaprosiliśmy również dzieci z klas I-III. Dotychczas w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” przez 11 lat wzięły już udział łącznie ponad 4 miliony dzieci. W ubiegłorocznej edycji wiedzę na temat natury i ekologicznego życia zdobyło 650 tys. przedszkolaków z 7,5 tys. placówek (co 2. przedszkole w Polsce!) – podsumowuje Daniel Karaś, koordynator Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.