Jak nadać i odebrać paczki bez kontaktu z kurierem w czasie kwarantanny?

W czasach ogólnonarodowej kwarantanny Polacy rekordowo korzystają z usług firm kurierskich. To zrozumiałe: zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nie mogą działać wyłącznie w świecie wirtualnym, bardzo często potrzebują coś dostarczyć, przewieźć. Niezwykle ważne jest, by w takim wypadku – zgodnie z zaleceniami epidemiologów - ograniczyć kontakt między ludźmi. Jest to w Polsce jak najbardziej możliwe, a to dlatego, że część firm kurierskich błyskawicznie dostosowało swe usługi do nowych, wyśrubowanych wymogów oraz potrzeb klientów.

Większość Polek i Polaków - w tym seniorów, których część z oporem sięgała dotąd po zdobycze nowych technologii - przeszła w ostatnich dniach na płatności bezgotówkowe. Banki podnoszą właśnie w trybie pilnym limity płatności, by nie trzeba było wstukiwać PIN i transakcja odbywała się bez dotyku. Kurierzy dostarczają nam zakupy i jedzenie zostawiając towar pod drzwiami. Można już także bez żadnego kontaktu z drugim człowiekiem przez okrągły tydzień, z weekendami włącznie, nadać i odebrać przesyłkę kurierską. Jak? Dlaczego odbieranie i nadawanie przesyłek z paczkomatów jest bezpieczniejsze Krakowska firma InPost, radzi klientom, by mając wybór między dostawą towaru przez kuriera, a dostawą do paczkomatu – wybierali paczkomat, bo forma ta pozwala ograniczyć kontakt z innymi ludźmi. Urządzenia te są ponadto regularnie czyszczone. Co bardzo ważne urządzenia przygotowane są w taki sposób, aby były zarówno proste w obsłudze dla każdego użytkownika, ale przede wszystkim bezpieczne. - Dzięki usłudze InPost Szybkie Nadania, można bezkontaktowo, ba – bezdotykowo odebrać z naszych paczkomatów nie tylko paczkę, ale też ważne dokumenty czy faktury, których nie można przesłać elektronicznie. Nie trzeba stać w kolejkach, czy zamawiać do domu czy firmy kuriera i narażać siebie oraz swoich bliskich na zakażenie wirusem – podkreśla Wojciech Kądziołka, rzecznik InPost. - Jeśli masz potrzebę pilnej wysyłki ważnych dokumentów firmowych lub prywatnych i nie możesz skorzystać z poczty elektronicznej, wybierz najbliższy paczkomat – przekonuje. Firmy kurierskie takie jak InPost apelują przy tym o szybsze odbieranie przesyłek z paczkomatów, by w czasach zwiększonego zapotrzebowania z usługi mogło korzystać jak najwięcej klientów. Jak odebrać przesyłkę bezpiecznie? Wojciech Kądziołka wyjaśnia, że chcąc wesprzeć Polaków w trudnych czasach InPost rzucił na front walki z koronawirusem ponad 6 tys. swoich paczkomatów – utrzymuje je czynne, w pełnej gotowości do pracy, przez wszystkie dni tygodnia, także soboty i niedziele, 24 godziny na dobę. Przy tym uruchomiona 12 marca w trybie pilnym usługa weekendowa nie wymaga w tej chwili żadnych dodatkowych opłat. Krakowska firma gorąco zachęca klientów, by ściągnęli sobie na smartfony bezpłatną aplikację InPost, umożliwiającą nie tylko proste wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorem paczki oraz jej śledzeniem, ale i otwieranie skrytek paczkomatów bez dotykania terminalu (wystarczy nacisnąć przycisk na ekranie własnego telefonu). - Jeżeli z jakichś powodów zdecydujemy się jednak na dostawę przesyłki do domu lub mieszkania, zdecydowanie najbezpieczniej jest unikać bezpośredniego kontaktu z kurierem. Wybierzmy opcję „pod drzwi mieszkania lub domu”. Unikajmy też płatności gotówkowych w przypadku zamówień za pobraniem. Płaćmy kartą – radzi rzecznik InPostu. Zgodnie z zarządzeniem władz krakowskiej firmy, od 18 marca 2020 r. kurierzy InPostu dostarczający paczki do adresatów nie wymagają potwierdzenia odbioru przesyłki podpisem składanym w przenośnym terminalu. Odbiór odbywa się na podstawie unikatowego kodu wysłanego na podany przy zakupie w sklepie internetowym numer telefonu komórkowego. Jak szybko przesłać dokumenty? Odbieranie paczek, dokumentów czy faktur przy pomocy mobilnej aplikacji InPostu jest nie tylko bezpieczne, ale i bajecznie proste: wystarczy podać w formularzu numer telefonu i adres odbiorcy. Umożliwia to zarazem wygodne śledzenie drogi przesyłki w samej aplikacji (gdzie się aktualnie znajduje, kiedy została dostarczona). - InPost Szybkie Nadania to wyjątkowo wygodna opcja, dzięki której uzyskujemy najbezpieczniejsze warunki do wysyłania i odbioru nie tylko paczek, ale i ważnych dokumentów – przekonuje Wojciech Kądziołka. Gwiazdy boją się koronawirusa? Show must go on Wideo