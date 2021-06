Jak przygotować komunię w domu? Dekoracje stołów na komunię oraz menu

Przygotowanie komunii w domu jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż organizacja komunii w restauracji. Wszystko zależy od tego, czy ma się odpowiednie warunki w domu na konkretną ilość gości, których chce się zaprosić na przyjęcie komunijne. Jeśli jednak wiesz, że chcesz zorganizować komunię w domu, zobacz nasz poradnik. Jaką dekorację stołu wybrać? Jak przygotować odpowiednie menu?

Przygotowanie komunii w domu – krok po kroku Zorganizowanie przyjęcia komunijnego w domu może wydawać się wielkim przedsięwzięciem, które może przerażać. Jeśli jednak zabierzemy się za to z odpowiednim wyprzedzeniem, bez stresu zorganizujemy wspaniałe przyjęcie w zaciszu własnego mieszkania lub domu. Alternatywą dla zorganizowania przyjęcia w domu jest wybór restauracji. Będzie to jednak zdecydowanie większy koszt, szczególnie jeśli chcemy zorganizować większe przyjęcie. Inną opcją może być również organizacja komunii w domu z cateringiem. Będzie to koszt pośredni. Odejmie jednak zdecydowaną większość pracy przy organizacji. Jeśli jednak decydujesz się na organizację komunii we własnym domu i chcesz wszystko przygotować samodzielnie, zacznij od przygotowania listy zadań: Spisanie listy gości

Przemyślenie menu

Zaplanowanie dekoracji

Rozplanowanie dnia przyjęcia - krok po kroku

Zorganizowanie sobie pomocy przy przygotowywaniu przyjęcia

Przygotowania do przyjęcia komunijnego zacznij co najmniej tydzień wcześniej. Zaplanuj, w który dzień trzeba zrobić zakupy, jeśli chcesz coś zamówić, również musisz zrobić to odpowiednio wcześnie. Dekoracje komunijne oraz tort koniecznie musisz zamówić z wyprzedzeniem. Bardzo pomocne przy organizacji będzie stworzenie sobie listy zadań i odhaczania wykonanych kroków. Przy spisywania listy zaplanuj również, co w który dzień powinno zostać zrobione. Zdecydowanie ułatwi Ci to przygotowania i zapobiegnie chaosowi. Na samym początku zastanów się, kto może pomóc Ci podczas organizacji. Nie bierz wszystkiego na siebie. Zaoszczędzisz sobie stresu, czasu oraz będziesz mogła przygotować przyjęcie z większą precyzją, jeśli zadania będą podzielone. Najważniejszą kwestią jest przygotowanie listy gości i sprawdzenie, czy wszyscy pomieszczą się przy stole. Jeśli mieszkasz w domu prywatnym i masz ogród, możesz przemyśleć przygotowanie przyjęcia na świeżym powietrzu. Upewnij się jednak, że każdy będzie mieć miejsce dla siebie i czy goście nie będą siedzieć ściśnięci.

Menu na komunię Przygotowanie menu nie jest taką straszną kwestią, na jaką wygląda. Dania najlepiej wybrać pod preferencje naszych gości. Jeśli nie jesteś mistrzem lub mistrzynią w kuchni, zdecyduj się na proste i klasyczne dania, by nie stresować się, że coś Ci nie wyjdzie. Jeśli nie masz pewności, co do preferencji jedzeniowych gości, wybierz bezpieczne dania i pomyśl o tym, by każdy znalazł coś dla siebie. Menu powinno składać się z: Kilku przystawek

Zupy

Dania głównego

Deseru

Tortu komunijnego

Zimnej płyty

Napojów ciepłych i zimnych

Miłym gestem będzie przygotowanie dwóch dań głównych - w wersji wegetariańskiej oraz mięsnej. Możesz również zdecydować się na przygotowanie dwóch zup, by goście mieli wybór. Pamiętaj również, by dania przygotowywać z lekką nadwyżką. Zupy oraz dania główne możesz wybrać klasyczne, a “zaszaleć” możesz w przystawkach, by zaskoczyć czymś gości. Jeśli chodzi o zimną płytę, możesz przygotować deskę serów, wędliny, a także sałatki. Jeśli Twoje menu będzie zróżnicowane każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli na Twoim przyjęciu będą również dzieci, warto przygotować dla nich osobne dania. Dzieci zwykle nie lubią wymyślnych posiłków. Menu dla dzieci powinno być proste, smaczne, a także zdrowe. Oprócz samego tortu komunijnego na stole mogą pojawić się również inne słodkości. Możesz przygotować mini desery lub postawić na klasyczne ciasta i ciasteczka. Pomyśl o tym, by wybrać 2-3 rodzaje różnych słodkości w mniejszych ilościach, zamiast jednego ciasta w dużych ilościach. Jeśli goście będą mieć większy wybór, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, co sprawi, że wszyscy będą zadowoleni.

Jeśli skomponujesz już całe menu, koniecznie zaplanuj logistykę wydawania posiłków. Dobrze jest przygotować dania, które bez problemu odgrzejesz. Usprawni to wydawanie posiłków oraz sprawi, że nie spędzisz całego przyjęcia w kuchni, przygotowując kolejne dania dla swoich gości.

Dekoracje stołów na komunię Dekoracja stołu na komunię może być prosta i elegancka. Motywem przewodnim dekoracji komunijnych jest kolor biały, który symbolizuje czystość i uduchowienie. Dekoracje stołu można dopasować do tego, czy przyjęcie komunijne odbywa się dla dziewczynki, czy chłopca lub postawić na coś klasycznego, ewentualnie dopasować dekorację do wystroju wnętrza. Pamiętaj, że tort również będzie ozdobą stołu, dlatego wybierając go dopasuj go do stylizacji. Najczęściej dekoracje komunijne oprócz samej bieli wybierane są w kolorze srebra lub złota. Możesz również postawić na pastelowe kolory lub wybrać jeden mocniejszy kolor, który “ożywi” stół.