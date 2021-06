Jak rozplanować oświetlenie w mieszkaniu? Poznaj podstawowe zasady

Dlaczego oświetlenie jest ważne?

Czasy jednej lampy wiszącej u sufitu dawno minęły. Do przeszłości odchodzi również, modny do niedawna, zwyczaj oświetlania „wszystkiego” (np. sufity z mnóstwem punktów świetlnych). W pomieszczeniach jest równie ważne światło, co i mrok. Bo jedno i drugie jest potrzebne do naszego dobrego funkcjonowania. Dlatego w mieszkaniu powinny być strefy oświetlone w zróżnicowany sposób. Bardzo wiele zależy od rodzaju pomieszczenia i czynności, jakie w nim wykonujemy. Jak podpowiada projektantka wnętrz Joanna Ochota, przy planowaniu oświetlenia powinniśmy się trzymać dwóch podstawowych zasad:

dobieramy właściwe oświetlenie dla właściwego miejsca;

oświetlenie spowoduje, że będziemy widzieć, co robimy i wykonywać te czynności wydajniej i w komfortowych warunkach.

Z tych zasad wynika, że inaczej powinno być rozplanowane oświetlenie kuchni, a inaczej salonu, czy sypialni. Trzeba uwzględnić jeszcze jedną, zasadniczą rzecz – oświetlenie nie może być zaplanowane w oderwaniu od aranżacji wnętrza. Dlatego najpierw powinniśmy się zastanowić, gdzie stanie kanapa, czy stół, a dopiero potem planować rozmieszczenie lamp, tak żeby optymalnie oświetliły daną przestrzeń.