Jak schudnąć nawet 15 kg w czasie kwarantanny ? Poznaj łatwą metodę odchudzania bez diety i ćwiczeń !

-Rozmowa ze Zbigniewem Mazurkiewiczem, specjalistą w dziedzinie procesów metabolicznych oraz metod zwalczania nadwagi

Barbara Zalewska: Panie Zbigniewie dostajemy od naszych czytelników masę listów z pytaniami czy da się schudnąć w czasie kwarantanny. Czy faktycznie jest jakiś skuteczny sposób odchudzania bez wychodzenia z domu ?

Zbigniew Mazurkiewicz: Na szczęście istnieje kilka takich prostych i skutecznych metod odchudzania. I własnie o jednej z nich dzisiaj opowiem. Jest to nowa metoda, pojawiła się w Polsce raptem kilka miesięcy temu, ale okazuje się niezwykle skuteczna więc uważam, że sprawdzi się idealnie w obecnych okolicznościach

Wiem już, że nie jest to żadna dieta ani zestaw ćwiczeń. Czy mógłby Pan zatem w kilku zdaniach opowiedzieć co to za metoda i jak działa

Przede wszystkim jest to metoda całkowicie naturalna, celowo mówię o tym na początku bo jest to niezwykle ważne przy metodach odchudzania w postaci kapsułek. Taką metodą jest właśnie najnowsze odkrycie specjalistów z Instytutu w Waszyngtonie pod nazwą NUTRIMEX - z ang. Nutritious znaczy odżywczy. Amerykanie. od 20 lat stale próbują znaleźć '' antidotum na otyłość'' . Myślę, że właśnie im się to udało bo Nutrimex daje naprawdę wspaniałe rezultaty. Przechodząc jednak do samej metody to Nutrimex jest połączeniem trzech składników roślinnych zamkniętych w bio- celulozowej kapsułce, które razem tworzą substancję o niewiarygodnie wysokiej aktywności metabolicznej. To znaczy, że ekstrakty tych trzech roślin powodują przyspieszenie metabolizmu i spalanie tłuszczu u dorosłego człowieka już po 24 godzinach od spożycia. A więc Nutrimex bezpośrednio przyczynia się do schudnięcia i zmniejszenia masy ciała.

Nawiązując na moment do problemu Amerykanów myśli Pan, że taka metoda odchudzania może zwalczyć problem otyłości w Stanach Zjednoczonych ? Rocznie umiera tam przecież co 5 osoba z powodu otyłości.

Skala problemu jest przeogromna, ale trzeba też zwrócić uwagę na inny aspekt otyłości. To, że 20% amerykanów umiera z powodu chorób wywołanych przez nadwagę to jedno, ale mało kto mówi o tym ile osób cierpi z tego powodu na depresję, samotność, brak pracy. Ludzie otyli zazwyczaj mają obniżoną samoocenę, czują się gorsi, mniej wartościowi. W odchudzaniu więc nie chodzi tylko o zmniejszenie masy ciała, ale o przywrócenie atrakcyjności, pewności siebie i lepszego samopoczucia. Nasz wygląd i sylwetka oddziałuje na wszystkie sfery naszego życia.

Dziękuję. Wracając do naszej prostej metody odchudzania. Z tego co Pan powiedział wynika, że samo połączenie tych trzech wybranych roślin przyczyniło się do uzyskania tak dużych efektów, to się zgadza ?

Dokładnie tak. Ale warto podkreślić, że nie były to losowo wybrane składniki. Selekcja odbywała się na podstawie około 10 000 tysięcy gatunków roślin.

To fascynujące, że ‘’ antidotum na nadwagę’’ znaleźliśmy w środowisku naturalnym

Zgadza się. Bo przyznam szczerze, że choć jestem lekarzem, to podpisuję się pod medycyną niekonwencjonalną, która już teraz wypiera niektóre nowoczesne techniki leczenia. Nasze babcie leczyły się kiedyś wyłącznie ziołami. Ja wierzę, że w roślinach tkwi sekret zdrowia i długowieczności. Większość z nas nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, ale za 5, 7 lat kiedy nasz organizm zacznie szwankować od przeładowania chemią, konserwantami, antybiotykami zaczniemy szukać pomocy w naturalnych metodach odchudzania.

No dobrze, czyli ta metoda przyspiesza metabolizm i to faktycznie wystarczy żeby schudnąć aż 15 kilogramów w 1 miesiąc ? I nie trzeba nawet wychodzić z domu ?

Owszem to wystraczy żeby zgubić te 15 kilgramów, ale nie do końca jest tak, że ta metoda przyspiesza jedynie metabolizm. Otoż Nutrimex działa czterofazowo. Na początku dochodzi do przyspieszenia metabolizmu i usprawnienia pracy całego organizmu, po to żeby móc w skuteczny sposób oczyścić organizm ze złogów i toksyn. Ten etap trwa około 7-10 dni. Kiedy organizm już jest oczyszczony jesteśmy w stanie znacznie efektywniej spalać tkankę tłuszczową. Na koniec następuje taki okres stabilizacji czyli przyzwyczajamy nasz organizm do nowej wagi żeby uniknąć efektu jo-jo. Warunkiem skutecznej kuracji jest regularne przyjmowanie kapsułki. Wszystkie te procesy zachodzą w naszym ciele na przestrzeni miesiąca i pozwalają na zrzucenie nawet 15 kg. Trzeba jednak pamiętać i tutaj celowo się powtórzę, że warunkiem skutecznej kuracji i zrzucenia 15kg jest regularne przyjmowanie kapsułki.

Rozumiem, to niesamowite, pierwszy raz słyszę o czymś takim, a czy my te procesy w jakiś sposób odczuwamy ? Czujemy to co się tam w środku nas dzieje ?

[ śmiech] Nie, nie, absolutnie. Te procesy zachodzą na poziomie komórkowym i w tkance tłuszczowej. Jedyne co czujemy to na pewno wzrost energii, uczucie lekkości i zmniejszony apetyt.

Ale czy ta metoda aby na pewno jest dla nas zdrowa ? Czy istnieją badania, które mogą to potwierdzić ? Bo z tego co wiem w Polsce już prawie 20 000 osób skorzystało z tej metody. I czy istnieją jakieś niepożądane skutki uboczne takiej kuracji odchudzającej ?

Pozwoli Pani, że odpowiem najpierw na to ostatnie pytanie, bo wydaje się najistotniejsze. Otóż ta metoda z racji tego, że jest w 100% roślinna i naturalnie przyswaja się w naszym organizmie, nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Tu myślę, że odpowiedziałem przy okazji na Pani pierwsze pytanie a’ propos tego czy jest zdrowa. Każdy z trzech składników tej formuły odchudzającej tak ją nazwijmy, ma właściwości prozdrowotne.

Na ten temat można znaleźć w Internecie szereg badań, które pokazują, że te rośliny zbawiennie wpływają nie tylko na naszą sylwetkę, ale również zdrowie.

NUTRIMEX jest dostępny w Polsce od przeszło 5 miesięcy jako suplement diety. W tym czasie już 20 tysięcy Polaków zdążyło skorzystać z tej metody. Pozwoliłam sobie sprawdzić wyniki ankiety przeprowadzonej wśród tych osób i okazało się, że u 91,8% waga spadła o 13-16kg .

60% odnotowało spadek cholesterolu i poziomu cukru. A u 38% osób poprawiła się praca tarczycy. Czy Pana zdaniem jest to możliwe ?

Owszem, jak najbardziej. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Jeśli przyspieszymy metabolizm zaczniemy efektywniej spalać tłuszcz, im mniejszy poziom złogów i tłuszczu w organizmie tym mniejszy cholesterol. Z kolei wpływ na poziom cukru i pracę tarczycy ma bezpośrednio jeden ze składników NUTRIMEX- Ashwagandha, indyjska roślina, która przyczynia się do unormowania poziomu cukru we krwi oraz produkcji hormonów tarczycy.

Podsumowując, Nutrimex to naprawdę skuteczne i łatwe rozwiązanie na walke z nadwagą w czasie kwarantanny. Wystarczy bowiem brać codziennie kapsułkę i nie trzeba nic zmieniać w dotychczasowej diecie, ani dodatkowo ćwiczyć. Czyli w sam raz coś dla mnie [ śmiech]

Gdzie zatem można kupić NUTRIMEX, czy jest już dostępny w aptekach ?

NUTRIMEX nie jest jeszcze dostępny w aptekach, ale można go zakupić przez Internet. Uczulam od razu, żeby uważać na podróbki i podejrzane strony. Specjalnie dla naszych czytelników umieszczam poniżej link do oficjalnej strony producenta, na której możecie zamówić sprawdzony i oryginalny NUTRIMEX w niższej cenie.

Dziękuję Panie Zbigniewie za rozmowę, oraz, że znalazł Pan czas na udzielenie tak obszernych informacji. Myślę, że ta rozmowa będzie bardzo wartościowa dla osób, którę poszukują łatwego i domowego sposobu na odchudzanie.

Dziękuję za to wyróżnienie i zaproszenie. Mam nadzieję, że wszystkie osoby poszukujące sposobu na schudnięcie trafią właśnie na NUTRIMEX.

Kliknij tutaj, aby otrzymać kapsułki Nutrimex ze zniżką