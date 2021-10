Jak sobie radzić z porażkami? Gwiazdy "You Can Dance - Nowa Generacja" wyjaśniają!

Ida Nowakowska, Agustin Egurrola, Klaudia Antos i Michał Misha Kostrzewski pozornie mają wszystko. Jawią się jako ludzie sukcesu, jednak ich droga do miejsca, w którym są teraz, była naprawdę długa i wyboista. Do dzisiaj pamiętają pewne wydarzenia z przeszłości, które wtedy były dla nich szalenie trudne.

Bardzo bolesne bywają pierwsze porażki miłosne. Przekonał się o tym Agustin Egurrola, który jako dziecko przeżył odrzucenie: "W szkole, w starszakach, była Małgosia, która zawsze mi się podobała. Gdy do niej zagadałem, w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać. Wróciłem do domu i zwierzyłem się mojej mamie, że zostałem odrzucony. Moja mama powiedziała: - Synu, to dopiero początek tego, co będzie. I muszę się z nią zgodzić. To był początek tego, co się w moim życiu wydarzyło".

Michał Misha Kostrzewski ma podobne doświadczenia i też zawód miłosny traktuje jako swoją pierwszą porażkę. "Była dziewczyna o trzy lata starsza ode mnie. Była super fajna i miała fajny makijaż, bardzo wyrazisty. Miała na imię Justyna i bardzo mi się podobała. Justyna trochę mnie snobowała, mimo, że tańczyłem główną rolę w przedstawieniu. Do tej pory pamiętam, że się głupio czułem, bo myślałem, że jestem interesującym facetem. Ale nie dla Justyny" - wspomina juror "You Can Dance - Nowa Generacja".