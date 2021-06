Jaką dobrą hulajnogę elektryczną wybrać? Zobacz popularne modele

Co zabrać na wakacje z dzieckiem? Gotowa lista na dwutygodniowy wyjazd

Wyjazd na wakacje z dzieckiem to niemałe przedsięwzięcie logistyczne. Co ze sobą zabrać? Przygotowaliśmy listę ubrań i butów dla dziecka na dwutygodniowy wyjazd. Nie zapomnij też o kremie do opalania! Poza tym przypominamy, jakie zabawki na plażę przydadzą się każdemu maluchowi. A gdy podczas zabawy coś pójdzie nie tak, przyda się podręczna apteczka, w której powinny znaleźć się zarówno środki opatrunkowe, coś na ból brzucha, jak i preparaty łagodzące po ukąszeniach owadów. Sprawdź, czy wszystko masz spakowane i wyruszaj na wakacje z dzieckiem.