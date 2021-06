Jaką myjkę ciśnieniową kupić? Najważniejsze parametry myjek ciśnieniowych i zastosowanie

Myjka ciśnieniowa - jaką wybrać?

Myjka ciśnieniowa może mieć wiele zastosowań. Nie każda myjka nada się jednak do wszystkich. Możemy wyróżnić 4 podstawowe zastosowania myjek ciśnieniowych:

Myjka ciśnieniowa do samochodu

Myjka do mycia okien

Myjka do mycia kostki brukowej

Myjka do mycia elewacji

Wyżej wymienione myjki ciśnieniowe mogą różnić się między sobą szczególnie ciśnieniem. Do mycia samochodu zaleca się wybór myjek z mniejszym ciśnieniem lub możliwością regulacji, gdyż zbyt wysokie ciśnienie mogłoby uszkodzić lakier. Należy również zwrócić uwagę na to, czy do myjki ciśnieniowej, która nas interesują są również w zestawie dołączone szczotki, czy inne elementy. Specjalna szczotka do mycia przyda się przy myciu kostki brukowej lub przy praniu tapicerki. Do samego mycia okien zwykle używa się myjek parowych, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wykorzystać do mycia okien myjek ciśnieniowych. Warto jednak mieć na uwadze, że możemy w ten ubrudzić elewację. Dodatkowo trzeba zaopatrzyć się w środki czyszczące. One również będą różnić się między sobą zastosowaniem.