Jakie wybrać perfumy? Który zapach pasuje do ciebie najbardziej? Sprawdź nasz poradnik

Jak wybrać perfumy? Oto podstawowe zasady doboru perfum

Jeśli chcesz kupić perfumy, weź pod uwagę kilka zasad:

Przede wszystkim musisz umieć oddzielać nuty męskie i damskie. Te pierwsze zwykle są korzenne, ziołowe, drzewne, niekiedy nawet skórzane. Perfumy damskie najczęściej kojarzone są z nutami kwiatowymi, słodkich przypraw lub owoców. Istnieją jednak nuty, które znajdziemy i w perfumach męskich, i w perfumach żeńskich. Są to aromaty cytrusowe, orientalne lub piżmowe. Woda toaletowa to nie perfumy, mimo że oba produkty mogą pięknie pachnąć. Różnią się jednak stężeniem olejków zapachowych, czyli alkoholu. Perfumy są mocniejsze i przez to dłużej utrzymują się na skórze.

Prawdziwy zapach perfum wyczuwa się dopiero po 30 minutach. Pierwszy aromat, który dostaje się do nozdrzy, to tzw. nuta głowy – ona jest najbardziej intensywna, ale najszybciej się ulatnia. Perfumy należy dobierać zgodnie z osobowością. Te intensywne lepiej sprawdzą się na osobach aktywnych, energetycznych. Nuty romantyczne, delikatne są odpowiednie dla dusz eterycznych, niekrzykliwych. Nuty orientalne wspaniale sprawdzają się na randkach, pasują także do osób, które kochają oryginalne style.