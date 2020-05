Jakie zajęcia online wybrać dla dziecka?

Wiele wskazuje na to, że szkoły mogą pozostać zamknięte do końca tego roku szkolnego. Jest to spore wyzwanie dla placówek edukacji, ale też i dla rodziców. To właśnie oni, często łącząc pracę zdalną z opieką nad dziećmi, stają na głowach, aby ich pociechy mogły pożytecznie spędzać czas w domu. Propozycję dodatkowych zajęć online dla najmłodszych ma szkoła Giganci Programowania .

Dodatkowe zajęcia online dla dzieci

Dziś wielu rodziców poszukuje zajęć, dzięki którym dzieci będą mogły się rozwijać i które bez przeszkód można realizować bez wychodzenia z domu. Do takich dodatkowych zajęć można bez wątpienia zaliczyć naukę programowania.

Jest wiele powodów, aby rozpocząć przygodę z kodowaniem już od najmłodszych lat. Programowanie rozwija kreatywność, logiczne myślenie, uczy rozwiązywania problemów. Obecnie dużym plusem jest również to, że można uczyć się tego z domu i co ważne szczególnie dla dzieci - łączyć naukę z zabawą.

Tworzenie stron internetowych, programowanie gier

Giganci Programowania prowadzą zajęcia online dla grup uczniów od 7 do 18 roku życia. Pod czujnym okiem doświadczonych programistów z pedagogicznym podejściem, dzieci mogą nauczyć się od podstaw tworzenia stron internetowych i kontynuować naukę na wyższych poziomach, odkrywając tajniki języka HTML, stylowania i publikowania stron w Internecie.

Także miłośnicy gier komputerowych mogą znaleźć dla siebie ciekawe propozycje. Tworzenie własnych gier i zapraszanie później do wspólnej gry swoich znajomych to zdecydowanie większa frajda niż zwykłe granie. Dlatego na zajęciach z Gigantami uczniowie wprowadzani są w świat programowania gier w Minecraft , Roblox Studio czy Unity.

Starsi i bardziej wymagający kursanci mogą natomiast rozpocząć naukę języka SQL i tworzenia baz danych. Natomiast bardziej artystyczne dusze mogą spróbować swoich sił w tworzeniu grafiki komputerowych.

Nauka programowania dla dzieci z offline do online

Szkoła Giganci Programowania od ponad 5-ciu lat prowadzi kursy dla dzieci i młodzieży i wprowadza ich w świat kodowania. Do tej pory zajęcia odbywały się głównie stacjonarnie w ponad 100 lokalizacjach w całej Polsce - teraz wszystkie lekcje odbywają się online.

Szkoła bardzo sprawnie przeniosła swoje zajęcia do Internetu, starając się by nie odbiegały jakością od tych realizowanych w klasach. Początkowo niektórzy rodzice podchodzili nieufnie do przejścia nauki z trybu stacjonarnego na tryb zdalny - przyznaje Dawid Leśniakiewicz, współwłaściciel szkoły Giganci Programowania. Największe obawy dotyczyły tego czy dziecko nadąży za materiałem i czy będzie w stanie spędzić całą lekcję bez odchodzenia od komputera. Szybko okazało się, że nasi uczniowie oraz rodzice są zadowoleni z takiej formy zajęć i część z nich deklaruje chęć pozostania na zajęciach online na stałe - dodaje.

W szkole Giganci Programowania kursy online przypominają swoją formą zajęcia stacjonarne. Kursy odbywają się zawsze według ustalonego harmonogramu, w tej samej grupie i z tym samym nauczycielem. Zajęcia są interaktywne, dzięki czemu nauczyciel widzi i słyszy swoich uczniów i może śledzić ich pracę w trakcie zajęć. Uczniowie zaś mają możliwość zadawania pytań, gdy coś wymaga wyjaśnienia. Dodatkową zaletą jest także to, że lekcje są nagrywane i każdy uczeń może przejść je dowolną liczbę razy. Po zajęciach otrzymuje też inne materiały dodatkowe.