Jaworzynka - pogoda dzisiaj (19.11). Warunki w górach (Beskid Niski)

Jaworzynka jest szczytem o wysokości 869 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Leży w wąskim i długim ramieniu górskich, który odchodzi od głównego grzbietu Karpat w rejonie szczytu Obycz. Jaworzynka oddalona jest o ok. 2 km na północny zachód od szczytu Obycza i o ok. 2 km na południowy wschód od szczytu Koziego Żebra. Stoki Jaworzynki są strome i poprzecinane dolinkami potoków. Masyw Jaworzynki pokrywa las. Niewielkie polany, które znajdują się pod szczytem również powoli zarastają.

Słońce zajdzie dziś o godzinie 15:48. Deszcz. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. 5 do 7 °C.

Pogoda na Jaworzynce

piątek, 19.11.2021

W ciągu dnia na Jaworzynce (Beskid Niski) odczuwalna temperatura wyniesie -1 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 76%.

Minimalna temperatura: 2 °C,

Maksymalna temperatura: 5 °C,

Prędkość wiatru: 17 km/h,

Opady deszczu: 3 mm

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to 4 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 24 km/h. Może spaść do 3 mm deszczu.

sobota, 20.11.2021

Na Jaworzynce (Beskid Niski) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -2 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 7%.