Jedzenie to odkrywanie – smak Włoch na talerzu

Kuchnia włoska należy do najbardziej popularnych kuchni świata. Jest przy tym różnorodna jak regiony Włoch. Różnice między północą i południem są widoczne również w menu. Co je łączy? Uwielbienie prostoty, wysokiej jakości składników, doskonałej kawy i celebrowania posiłków.

Dzień jak długa uczta

Dzień we Włoszech zaczyna się od colazione, czyli śniadania. Obowiązkowo na słodko, z ciastkiem lub rożkiem (cornetto) z nadzieniem i caffè latte, cappuccino lub pobudzającym espresso. Obiad, czyli pranzo, spożywa się już między dwunastą a pierwszą. W ciągu dnia Włosi sięgają po merenda, czyli słone lub słodkie przekąski (krakersy, owoce, twarde ciasteczka). Świetnie sprawdzają się wtedy np. sycylijskie arancini - kulki ryżu smażone we fryturze - sałatki czy faszerowane warzywa. Dzień z kolei zamyka cena – kolacja. To najbardziej złożony posiłek we Włoszech. Rozpoczynają od przystawki, czyli tzw. antipasti, podczas których podawane są najczęściej plasterki lokalnych serów i wędlin, czy świeże oliwki z gajów oliwnych. Następnie czas na primo piatto, czyli pierwsze danie, którym najczęściej jest zupa lub danie mączne. Secondo piatto - stanowią natomiast mięsa lub ryby i niewielka porcja warzyw. Kolację kończy dolce, czyli deser – podczas którego zazwyczaj można skosztować lodów czy słynnego tiramisu.

Serowe królestwo

Włoskim serom można poświęcić całą książkę. Obok klasycznego parmezanu (parmiggiano regiano) warto wspomnieć choćby o pleśniowej gorgonzoli, którą często podaje się jako przekąskę w towarzystwie podkreślających jej smak winogron lub gruszek. Z kolei ze świetnie znaną mozzarellą, tradycyjnie produkowaną z mleka bawolego, warto zestawić burratę, która z zewnątrz wygląda podobnie, ale po rozcięciu jest bardziej kremowa. Aksamitny ser mascarpone wykorzystuje się do deserów, a miękka ricotta to świetny dodatek do farszu. Ciekawym serem jest też owcza scamorza, która przypomina oscypek i do zapiekanych dań trafia równie często jak mozzarella.

Jej wysokość pizza

Kuchnia włoska bez pizzy? Nie do wyobrażenia. Przygotowywanie jej rządzi się swoimi prawami. Jej ciasto powinno powstać na bazie jedynie czterech składników – mąki typu 00, drożdży, soli i wody – być wyrabiane ręcznie, bez użycia wałka. Po drugie: dodatki. Zazwyczaj są trzy, z których pierwszy stanowi już sos. Samo pieczenie powinno trwać zaledwie kilka minut i odbywać się w solidnie rozgrzanym piecu lub piekarniku. Co ciekawe, zanim pizza została „otwarta”, zamykano ją w formie przypominające dużego pieroga calzone. Samą potrawę rozsławiła wizyta królowej Włoch Małgorzaty w Neapolu pod koniec XIX w., która zachwyciła się potrawą z dodatkami w kolorach flagi Włoch – zielenią bazylii, bielą mozzarelli i czerwienią pomidorów. Czyli pizzą nazywaną od tego czasu margheritą.

Pasta i basta!

Różne rodzaje makaronów podawanych z wyrazistymi sosami to kolejny znak rozpoznawczy włoskiej kuchni. Przeciętny mieszkaniec Włoch zjada rocznie nawet 24 kilogramy makaronu! W Polsce najczęściej wybieramy spaghetti, rurki penne, wstążki tagliatelle, czy spiralne fusilli. Zgodnie z włoską tradycją, do każdego makaronu można przypisać dodatki lub rodzaj sosu, z którym powinien być podawany, a dowolne mieszanie ich nie jest dobrze widziane. I tak makaron spaghetti świetnie komponuje się z sosem carbonara, który powinien bazować na żółtkach jaj i serze. Z kolei szerokie tagliatelle podaje się z sosem bolońskim – w opinii wielu Włochów zbyt ciężkim do utrzymania przez cienkie spaghetti. Sosy jak pikantna arrabiata, a także ciężkie sosy z pesto, grzybami czy kiełbasą świetnie komponują się z penne, a fusilli z sosami ze szpinakiem, a na zimno także z mozzarellą, pomidorami i bazylią. Warto przy tym wspomnieć o kultowej potrawie włoskiej kuchni czyli lasagne – zarówno typie makaronu, jak i przepysznej, warstwowej zapiekance.

Smak Włoch w Kauflandzie

Dojrzałe w słońcu warzywa, doskonałe sery, pyszne desery czy makarony skąpane w wyrazistych sosach. Wyjątkowym smakiem kuchni Włoch można delektować się dzięki tygodniowi włoskiemu w sklepach Kaufland. W ofercie sieci można znaleźć m.in. wędlinę Salame Milano (4,99 zł za 100 g), szynkę parmeńską Citterio (9,99 zł za 70 g), masło Parmareggio (2,99 zł za 100 g), ser Ricotta Salata (2,69 zł za 100 g) lub Ricotta Galbani (4,99 zł za 250 g), tarty ser Parmigiano Reggiano (6,99 zł za 100 g), ser Burrata (9,99 zł za 200 g) czy ser gorgonzola Mauri Formaggi (7,99 zł za 200 g). Na półkach znalazły się także makarony świeże Armando (różne rodzaje, 3,29 zł za opakowanie 250 g), makarony jajeczne Fattoria Ferrano (4,99 zł za 250 g) czy makarony Di Martino (7,99 zł za 500 g), a także ryż do risotto cztery sery lub z grzybami Riso Gallo (6,99 zł za 210 g), jak również włoskie oliwy Monini Extra Vergine w wersji Classico i Delicato (17,99 zł za 500 ml) oraz w różnych wersjach smakowych (12,99 zł za 250 ml).

Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od 16 do 21 sierpnia 2019 r. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej.