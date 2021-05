Joanna Krupa znów zachwyca zdjęciami na Instagramie. Sprawdź najnowsze zdjęcia Joanny

Joanna Krupa to polsko-amerykańska modelka i aktorka. Joanna jest głównym sędzią polskiej edycji Top Model. Joanna Krupa to również aktywistka praw zwierząt. Na swoim Instagramie pokazuje nie tylko zdjęcia z sesji zdjęciowych, ale również dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Celebrytka lubi zaskakiwać, dlatego sprawdź koniecznie, co nowego na profilu Joanny Krupy!

Happy little girl 🥰 🔷 Zdjęcie 2

Little miss serious 🤣 🔷 Zdjęcie 3

Mother's Day to zdecydowanie najpiękniejszy dzień od kiedy zostałam mamą. 😍 Dlatego mam dla Was coś specjalnego - konkurs z @kinderkraftofficial ! 👶 Możecie wygrać MEGA WYPRAWKĘ z produktami, które ułatwiły mi rodzicielstwo, w tym nowość, prześliczny wózek EVERYDAY. ❤️ Wejdźcie na stronę 👉www.kinderkraft.com i sprawdźcie szczegóły. Good luck! #kinderkraftofficial #konkurs #dzieńmatki #specialday #wyprawka #mama #dziecko 🔷 Zdjęcie 4

A ja kocham moją Mamę! ❤ Dziś nasz wielki dzień! Rusza nasza wspólna kampania z @douglas_polska z okazji Dnia Mamy. Od tygodni oglądamy filmy i mówimy kiedy w końcu w TV, bo musimy z Mamą siedzieć po cichu a nie chcemy:))) Nie wiem jak Wy, ale my uważamy, że takiego duetu jeszcze nie było 😉 Zadbał o to @tyszka_marcin . Fajnie było popatrzeć na niego jako reżysera, bo że zdjęcia robi piękne, to wiadomo. Ale było zimno w dniu nagrań, a u nas w studio świeciło słońce!

Mam nadzieje, że będziecie się uśmiechać oglądając nasz film. A pokazuje on to co my, dziewczyny, bardzo lubimy💄💋 Szukajcie w perfumeriach @douglas_polska naszych ulubionych produktów w supercenach - już od 69 zł. Wśród nich m.in. Caudalie, Dr Irena Eris, Mokosh, Sensai, Yonelle, The Ordinary. Zróbcie Mamie prezent od serca 🧡

No i śledźcie profil @douglas_polska, gdzie już niebawem więcej zdjęć i filmów! 🥰 @pakuna58 🔷 Zdjęcie 5

You will forever be my little sister 💕 Happy birthday @martaandretti . Love you 🔷 Zdjęcie 6

You are my greatest gift in life Asha. Happy Mother’s Day to all the amazing moms 💗 🔷 Zdjęcie 7

Happy Mother s Day to this amazing human being. I thank God every day for blessing me with a mother like you. Love you @pakuna58 . Our little photo shoot for Mother’s Day for @douglas_polska campaign 💕💗 Szczęśliwego Dnia Matki dla tej niesamowitej istoty ludzkiej. Każdego dnia dziękuję Bogu, że pobłogosławił mnie taką mama jaką Ty jesteś. Kocham Cię @pakuna58. Nasza mała sesja zdjęciowa z okazji Dnia Matki dla kampanii @douglas_polska 💕💗 🔷 Zdjęcie 8

Moja codzienna rutyna! Mój HERO bez którego nie ruszam się już teraz z domu 😍 Obsesja na punkcie dbania o skórę zaczęła się u mnie już jak miałam 18 lat i od tamtej pory nic się nie zmieniło! Chciałabym się z Wami podzielić moim ostatnim odkryciem od polskiej marki @miyacosmetics – myEYEhero, czyli wielofunkcyjnym kremem pod oczy, który za pomocą swoich naturalnych składników nie tylko nawilża delikatną skórę pod okiem, ale również dzięki wyciągowi z kwiatów jeżówki elektrycznej (naturalny botoks! ) wygładza zmarszczki ❤ Zdradzę też moje dodatkowe zastosowanie – bardzo nie lubię mieć w ciągu dnia uczucia suchości i ściągnięcia skóry, dlatego odrobinę kremu wklepuję sobie również w ciągu dnia, żeby zrobić mały refresh 😊Czy są wśród Was #Miyaholiczki? #MyHeroLook #EfektMiya #JestemGotowa 🔷 Zdjęcie 9

Mom s night out 💕 @laurarugetti 🔷 Zdjęcie 10

Stópki, stópeczki! 👣 Uwielbiam i mogłabym całować non-stop! 😍 Ja wykorzystuję każdą okazję! Nawet podczas spacerów, kiedy moja Asha się zmęczy i usiądzie w swoim wózku (stroller) 😉 Która mama też tak ma? @kinderkraftofficial #NUBI #spacerówka #stroller #FREEDOM #collection #weekend #mygirl #mylove #mummylife 🔷 Zdjęcie 11

Filming Winter in warsaw 🎦☃️ 🔷 Zdjęcie 12

Being smart and intelligent is not something that you necessarily learn from books but rather from life experiences, intuition and by being open minded.

